Водій з Мінська, якого затримали на початку протестів, розповів про жорстокі дії силовиків. Відео із затриманням з'явилось в мережі ще 13 серпня, однак жахливі наслідки подій чоловік вирішує ще досі.

Як затримали чоловіка

Чоловіка, якого затримали на відео, звати Віктор. Йому 49 років. Чоловік запевняє, що того дня їхав у машині поруч з автівками, які сигналили. Коли він проїжджав повз ОМОНівця, силовик несподівано вдарив кийком по дзеркалу, інформує Tut.by.

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Віктор розповів, що зупинився неподалік машини ДАІ, аби зафіксувати факт ушкоджень. Тоді до нього підійшли 5 силовиків.

Я тільки запитав у них: "Ви що творите?". Вони мені сказали: "обирай – або додому, або в РВВС". Я сказав, що тільки зафіксую у ДАІ пошкодження і поїду додому. Обійшов свою машину і попрямував до екіпажу ДАІ,

– зазначив житель Мінська.

Жорстокі знущання силовиків

Однак після цього Віктора схопили за горло та поволокли в автобус. Потім наділи наручники та поклали на підлогу. Як каже чоловік, за найменший звук його били кийками.

Там ще стояли щити, і ми, нас там було чоловік п'ятнадцять, боялися, що вони ними почнуть нас довбати. Це було дуже страшно,

– розповів чоловік.

Після знущань затриманих вивезли на кільцеву дорогу Мінська і по одному висаджували з автобуса на відстані 500 метрів. Віктор подзвонив дружині і та забрала його. В результаті побиття житель Мінська отримав травми: в нього була розбита голова, пошкоджена нога і рана біля вуха.

Що з автомобілем Віктора

Свою машину Віктор знайшов через кілька днів на штрафмайданчику із висадженим акумулятором. Чоловік мусить заплатити 102 рублі за евакуацію авто, ще 39 – за зберігання на майданчику. Постраждалий звернувся до Слідчого комітету і дав свідчення про побої та знущання.

Начальник ДАІ Фрунзенського району виписав дозвіл забрати машину, однак Віктору не хотіли її віддавати, наполягали, аби той сплатив штраф.

"Але я сказав, що, по-перше, зараз у мене просто немає грошей. А по-друге, нехай спочатку в ситуації розбереться Слідчий комітет, а потім вже будемо щось вирішувати зі штрафами", – додав Віктор.

Що кажуть в МВС Білорусі

У пресслужбі білоруського МВС прокоментували ситуацію коротко. В Міністерстві сказали, що громадянин, не згодний з діями співробітників органів внутрішніх справ, має право звернутися до Слідчого комітету або прокуратури для проведення перевірки.

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Протести у Білорусі: основне

9 серпня у Білорусі пройшли президентські вибори, на яких начебто переміг Олександр Лукашенко. Хоча, за результатами незалежних екзитполів, перемогу здобула головна опонентка Лукашенка Світлана Тихановська.

Обурені виборці вийшли на мирні протести, які перетворились у заворушення. Співробітники ОМОНу влаштували жорсткий розгін мітингів. Силовики били та затримували людей.

З 11 серпня в Білорусі почались всенародні страйки. Працівники підприємств саботували роботу, вимагаючи відставки Лукашенка та чесних виборів.

Протести та страйки тривають дотепер. Однак Лукашенко на контакт і поступки не йде.

Відео жорстокого затримання чоловіка у Мінську: