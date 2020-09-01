Мітингувальники у Білорусі використовують нову тактику проти силовиків: зворушливі фото, відео
У Білорусі 24-й день поспіль тривають масові протести та страйки. Перші дні протестів відзначилися жорсткими затриманнями та нелюдським ставленням бійців ОМОНу до протестувальників. Тепер же люди вигадали нову тактику проти силовиків.
Тактика протестувальників полягає у тому, щоб, використовуючи чисельну перевагу, оточити силовиків. Після цього жінки захищають чоловіків від затримання. Про це повідомляє видання "Наша Ніва".
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Видання опублікувало фотографії протестувальників на площі Незалежності. На світлинах видно, що жінки оточили чоловіків, захищаючи їх від затримання. Зрештою силовики пішли з площі під оплески людей і крики "До завтра!".
Після цього колона протестувальників, співаючи "Калыханку" і скандуючи "Живе Білорусь!", рушила у бік площі Перемоги.
Жінки у Білорусі оточили чоловіків / Фото "Наша Нiва", "TUT.BY Политика"
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Протести у Білорусі: головне
- У Білорусі з 9 серпня тривають масові протести. Люди вийшли на вулиці, адже не згодні з офіційними результати президентських виборів. Вони вимагають проведення повторного голосування.
- У період 9 – 11 серпня силові структури проводили жорсткий розгін акцій протесту з використанням спецзасобів. ОМОНівці застосовували світло-шумові гранати, водомети та гумові кулі.
- Протягом трьох діб затримали приблизно 7 тисяч осіб, сотні постраждалих госпіталізовані, кілька людей померли.
- Донині нічого невідомо про порушення кримінальних справ стосовно працівників правоохоронних органів, які застосували надмірне насильство відносно затриманих.