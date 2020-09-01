У Білорусі 24-й день поспіль тривають масові протести та страйки. Перші дні протестів відзначилися жорсткими затриманнями та нелюдським ставленням бійців ОМОНу до протестувальників. Тепер же люди вигадали нову тактику проти силовиків.

Тактика протестувальників полягає у тому, щоб, використовуючи чисельну перевагу, оточити силовиків. Після цього жінки захищають чоловіків від затримання. Про це повідомляє видання "Наша Ніва".

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Видання опублікувало фотографії протестувальників на площі Незалежності. На світлинах видно, що жінки оточили чоловіків, захищаючи їх від затримання. Зрештою силовики пішли з площі під оплески людей і крики "До завтра!".

Після цього колона протестувальників, співаючи "Калыханку" і скандуючи "Живе Білорусь!", рушила у бік площі Перемоги.

Жінки у Білорусі оточили чоловіків / Фото "Наша Нiва", "TUT.BY Политика"

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