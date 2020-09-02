У Білорусі 1 вересня на страйк вийшли студенти мінських вишів. Під час акції ОМОНівці знову жорстко затримували незгідних з перемогою Лукашенка на виборах. За підрахунками правозахисників, затриманих – близько 80.

Список затриманих оприлюднили правозахисники

Деяких з демонстрантів відпустили вже незабаром, проте частині все ж довелось провести ніч в ізоляторі. Список затриманих оприлюднив правозахисний центр "Весна".

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Серед тих, кому довелось переночувати в СІЗО, є й журналісти. Список з 79 осіб, який подає "Весна", не остаточний, отож тих, хто потрапив у руки силовиків, може бути більше.

Що відбувалось у Білорусі 1 вересня:

У День знань у Мінську на загальнонаціональний страйк вийшли студенти. Проте колону з молоддю перестріли силовики і розпочались жорсткі затримання.

В країні продовжують страйкувати великі підприємства, до протестів долучились магазини, бари, кафе, салони краси, салони друку, СТО, школи та інші заклади.

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