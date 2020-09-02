1 вересня – в СІЗО: скільки мітингувальників затримали в Білорусі
У Білорусі 1 вересня на страйк вийшли студенти мінських вишів. Під час акції ОМОНівці знову жорстко затримували незгідних з перемогою Лукашенка на виборах. За підрахунками правозахисників, затриманих – близько 80.
Список затриманих оприлюднили правозахисники
Деяких з демонстрантів відпустили вже незабаром, проте частині все ж довелось провести ніч в ізоляторі. Список затриманих оприлюднив правозахисний центр "Весна".
Детально Масові протести в Білорусі: останні новини та що відомо – фото, відео
Серед тих, кому довелось переночувати в СІЗО, є й журналісти. Список з 79 осіб, який подає "Весна", не остаточний, отож тих, хто потрапив у руки силовиків, може бути більше.
Що відбувалось у Білорусі 1 вересня:
У День знань у Мінську на загальнонаціональний страйк вийшли студенти. Проте колону з молоддю перестріли силовики і розпочались жорсткі затримання.
В країні продовжують страйкувати великі підприємства, до протестів долучились магазини, бари, кафе, салони краси, салони друку, СТО, школи та інші заклади.
Головне про протести у Білорусі:
- У Білорусі з 9 серпня тривають масові протести.
- Люди не згодні з офіційними результати президентських виборів. Вони вимагають проведення повторного голосування.
- Силовики проводили жорсткий розгін акцій протесту з використанням спецзасобів.
- Протягом лише кількох діб затримали близько 7 тисяч осіб, постраждали більше ніж тисяча мітингувальників, кілька людей померли.