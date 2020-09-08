У Білорусі вже місяць тривають акції протесту проти сфальсифікованої перемоги Олександра Лукашенка на президентських виборах. Силовики не припиняють розганяти мітинги та жорстко затримують людей. Проте білоруси з біло-червоно-білими стягами і далі вимагають чесного голосування за очільника держави.

Про те, що відбувалося упродовж 31-го дня масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Масові протести в Білорусі: останні новини та що відомо – фото, відео

Лідера опозиції Колесникову затримали: її соратники – в Україні

Вранці 8 вересня з’явилася інформація, що зниклу напередодні Марію Колесникову затримали на кордоні з Україною. Разом із нею перебували також інші члени Координаційної ради Антон Родненков і Іван Кравцов.

Підконтрольні Лукашенкові ЗМІ переконують, що білоруські опозиціонери начебто успішно пройшли контроль. Проте на останньому додаткову пункті, який встановили через ситуацію з коронавірусом, запанікували та вирішили здійснити прорив. Зрештою ледь не наїхали на прикордонника, а Колесникову нібито випхали з машини.

Що говорить білоруська пропаганда про перехід Колесникової з соратниками до України: відео

У результаті жінку затримали прикордонники. Зараз вона перебуває у Мозирському прикордонному загоні. А двоє чоловіків успішно перетнули кордони з Україною та рушили в напрямку до Києва.

Також білоруські пропагандисти оприлюднили відео вищезазначеного переходу кордону, однак на ньому нічого резонансного не видно. Тим часом, деякі ЗМІ висунули версію, що могло бути інсценування втечі білоруських опозиціонерів до України. А заступник голови українського МВС Антон Геращенко заявив, це був не добровільний виїзд, а насильницьке видворення опозиціонерів із Білорусі. Він додав, що Колесникова на кордоні порвала паспорт, аби залишитися на батьківщині.

Дивіться відео начебто переходу білоруських опозиціонерів через кордон Білорусі

Доливає олії у вогонь і нібито відео зі знайденого телефону Кравцова. На ньому опозиціонер анонсує перехід через український кордон. Щоправда, соратники членів Координаційної ради заявляють, що ті не мали жодних намірів покидати Білорусь.

Заява Кравцова про рішення разом із Колесниковою покинути Білорусь: відео

Докладніше Перетин кордону з Україною білоруською опозицією: все, що відомо

Обшуки в редакторки опозиційного TUT.by: її доньку забрали в міліцію

Вранці до головної редакторки опозиційного білоруського порталу TUT.by Галини Уласик з обшуком прийшли силовики. За словами журналістки, хтось наполегливо стукав і дзвонив у двері. Оскільки вона нікого не чекала, двері не відчиняла. Пізніше силовики почали дзвонити до жінки та сказали, що мають дозвіл на обшук. Виявилося, що правоохоронці прибули через справу її доньки Валерії.

На саму ж дівчину завели адміністративну та кримінальну справу за участь у "несанкціонованих мітингах". Зрештою її посадили в машину та відвезли до відділку міліції. Зв'язку з нею немає. Також під час обшуку з дому забрали ноутбуки, всі старі телефони та флешки.

Дивіться відео з місця обшуків в будинку Галини Уласик

Акції солідарності у білоруських вишах

Продовжують протестувати і студенти. У вівторок в багатьох навчальних закладах Білорусі та передусім Мінську пройшли акції солідарності. Молодь на пари прийшла з біло-червоними прапорами. Також вони співали революційні пісні, зокрема "Воины света". Чи застосовували до них силовики агресію – наразі інформації немає.

Дивіться фото та відео з протестних акцій студентів у Білорусі

Режим Лукашенка продовжує знищувати протестну символіку

У Білорусі силовики вкотре обрізали біло-червоні стрічки, які білоруси розвішують на вулицях міст. Крім того, в селі Тарасово правоохоронці побили та затримала дідуся, що перемалював паркан у біло-червоний колір. Згодом комунальники замалювали червону лінію.

Дивіться відео свавілля білоруських силовиків щодо протестної символіки

Також у мережі з’явилися кадри інциденту в Ліді, але тут на дівчат з біло-червоними прапорами напали прихильники Лукашенка. Найактивнішою виявилася літня жінка, яка дуже агресивно відреагувала на національну символіку Білорусі. Вона. Зокрема. почала бити та штовхати дівчат.

До речі Лукашенко вважає, що за протестами в Білорусі стоять американці і "буржуйчики"

Останні події у Білорусі: коротко