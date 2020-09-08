Перетин кордону з Україною білоруською опозицією: все, що відомо
В Україну приїхали білоруські опозиціонери Антон Родненков та Іван Кравцов. Раніше ЗМІ писали, що з ними була й Марія Колесникова, яку начебто затримали на кордоні. Однак у ДПСУ повідомили, що опозиціонерка не намагалася потрапити в Україну. У МВС України додали, що Колесникова навіть порвала паспорт, щоб її не видворили в Україну.
Родненков та Кравцов в Україні
Вранці 8 серпня в один з українських пунктів пропуску в межах Київської області прибули громадяни Білорусі Антон Родненков та Іван Кравцов, заявили у Держприкордонслужбі.
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Провладний "Белсат" заявив, що Родненкову та Кравцову не вдалося потрапити в Україну. Їх на кордоні нібито затримала українська сторона.
Однак прикордонники інформацію спростували – громадяни Білорусі пройшли всі необхідні заходи прикордонного контролю та вирушили на територію України.
Чи була з ними Колесникова
У Держприкордонкомітеті Білорусі підтвердили "Радіо Свобода" факт перетину кордону з Україною Родненковим та Кравцовим.
Водночас офіційний представник ДПК Антон Бичковський заявляв, що з опозиціонерами була ще Марія Колесникова. І її начебто затримали на кордоні з Україною. Крім того, про затримання на кордоні опозиціонерки повідомило провладне видання "БелТа".
Однак українські прикордонники заперечили і це – Колесникова не намагалася перетнути кордон.
Що кажуть у Координаційній раді опозиції Білорусі
Там заявили, що опозиціонерка не збиралася їхати з країни. Інтерфакс з посиланням на джерело пише, що білоруські спецслужби могли інсценувати спробу Колесникової незаконно перетнути кордон.
Як коментують ситуацію у МВС України
Білоруських опозиціонерів силою змусили покинути країну, заявив заступник голови МВС України Антон Геращенко.
За його словами, приїзд Родненкова та Кравцова не був добровільним, а насильницьким видворення з рідної країни. Марію Колесникову не вдалося вигнати з Білорусі, оскільки вона "зробила дії, що унеможливили її переміщення через кордон".
Інтерфакс з посиланням на власні джерела пише, що під час спроби видворення Колесникова порвала свій паспорт.
Як ситуацію показали білоруські пропагандисти
В ефірі державного телеканалу "Беларусь 1" вийшов сюжет. У ньому зазначають, що Колесникова, Родненков і Кравцов на додатковому прикордонному посту "ледь не збили" працівника прикордонного комітету.
У сюжеті навіть показали відео з камер стеження – на ньому, опозиційні політики цілком нормально проходять прикордонний контроль і нікого не збивають.
Далі "журналісти" заявили, що Марію Колесникову просто викинули з машини. За нею випав телефон, на якому почало йти відео з Іваном Кравцовим, де той розповідає про плани проривати кордон.
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- Вранці 7 вересня опозиціонерку викрали. Біля Національного художнього музею її посадили в мікроавтобус і повезли в невідомому напрямку. Також у мережі оприлюднили відео інциденту, зняте автомобільним реєстратором.
- Відповідні кадри поширили білоруські опозиційні ресурси. Журналісти переконують, що їх їм надала пресслужба Координаційної ради.
- Рідні Колесникової звернулися в міліцію.
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Коротко про Марію Колеснікову
- Це білоруська політична діячка, координаторка штабу незареєстрованого кандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарико. Після об'єднання опозиції підтримувала кандидатку Світлану Тихановську.
- Марія Колесникова, Світлана Тихановська й Вероніка Цепкало стали лідерками й обличчями білоруської опозиції. Колесникова єдина з них, хто залишився в Білорусі.