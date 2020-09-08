Білоруські державні ЗМІ показали сюжет про те, як одна з лідерок опозиції Марія Колесникова разом з соратниками "проривали білорусько-український кордон". Втім сюжет вийшов доволі пропагандистським у російському стилі з "візиткою Яроша".

Сюжет про "прорив кордону" вийшов в ефірі державного телеканалу "Беларусь 1", про це повідомив портал "Чай з малиновим варенням".

До слова Без Колесникової: ДПСУ підтвердила перетин кордону Родненкова і Кравцова

У сюжеті розповіли, що Колесникова, Родненков і Кравцов законно пройшли прикордонний і митний кордон. Та після всіх процедур вони буцімто вирішили, що кордон варто перетинати в незаконний спосіб.

Пропагандисти стверджують, що на додатковому прикордонному посту вони "ледь не збили" працівника прикордонного комітету. Що цікаво, у сюжеті навіть показали відео з камер стеження – на ньому, опозиційні політики цілком нормально проходять прикордонний контроль і нікого не збивають.

Та для "Білорусь 1" це був лише початок. Далі "журналісти" заявили, що Марію Колесникову просто викинули з машини. Мабуть, удвох було простіше й швидше "проривати кордон".

Разом з Колесниковою з автомобіля випав і мобільний телефон. На ньому "абсолютно випадково" виявилося відео з Іваном Кравцовим, де той розповідає про плани проривати кордон.

Це давній звичай усіх зловмисників – перед тим, як здійснити щось незаконне, перед цим обов'язково потрібно записати відео зі щиросердним зізнанням на свій телефон, який згодом потрібно загубити на місці злочину.

Коротко про перетин кордону: