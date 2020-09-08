Лукашенко вважає, що за протестами в Білорусі стоять американці і "буржуйчики"
Олександр Лукашенко вважає, що за протестами, які сколихнули Білорусь, стоять "зовнішні сили". Глава держави наголосив, що керують акціями американці через центри в Польщі та Чехії.
Лукашенко назвав зовнішні і внутрішні причини протестів
Проте не обійшлось і без внутрішніх чинників. Про це Лукашенко заявив в інтерв'ю російським ЗМІ, інформує ТАСС.
Важливо Масові протести в Білорусі: останні новини та що відомо – фото, відео
На думку глави держави, в Білорусі сформувався клас "буржуйчиків", саме вони хочуть відібрати у нього керівництво країною.
Є причина внутрішня, як він (Лукашенко – 24 канал) вважає, це те, що в Білорусі виросло два нових покоління і сформувався невеликий клас "буржуйчиків", що хочуть влади,
– пише ТАСС.
Головне про останні події в Білорусі
- У Білорусі 9 серпня відбулись президентські вибори.
- Офіційні результати показали, що переміг нібито Олександр Лукашенко. Це стало причиною масових протестів у країні.
- Люди вважають, що голосування було сфальсифікованим.
- Бійці ОМОНу влаштували жорсткий розгін протестувальників.
- Під час протестів загинули щонайменше 4 людей, більше ніж тисяча постраждали.
- 11 серпня почався всенародний страйк. Працівники підприємств саботували роботу, вимагаючи відставки Лукашенка.
- Опозиція створила Координаційну раду, яка має на меті сприяти передачі влади.
- Проти лідерів опозиції проводять утиски. Частина з них вимушено виїхала за кордон.
- Протести та страйки тривають дотепер. Лукашенко ж на поступки не йде.
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