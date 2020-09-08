Олександр Лукашенко вважає, що за протестами, які сколихнули Білорусь, стоять "зовнішні сили". Глава держави наголосив, що керують акціями американці через центри в Польщі та Чехії.

Лукашенко назвав зовнішні і внутрішні причини протестів

Проте не обійшлось і без внутрішніх чинників. Про це Лукашенко заявив в інтерв'ю російським ЗМІ, інформує ТАСС.

Важливо Масові протести в Білорусі: останні новини та що відомо – фото, відео

На думку глави держави, в Білорусі сформувався клас "буржуйчиків", саме вони хочуть відібрати у нього керівництво країною.

Є причина внутрішня, як він (Лукашенко – 24 канал) вважає, це те, що в Білорусі виросло два нових покоління і сформувався невеликий клас "буржуйчиків", що хочуть влади,

– пише ТАСС.

Зверніть увагу! Напередодні Лукашенко заявив, що просто так не піде, адже тоді "його прихильників будуть різати". Також незмінний лідер Білорусі висловив впевненість, що лише йому під силу захистити країну.

Головне про останні події в Білорусі

У Білорусі 9 серпня відбулись президентські вибори.

Офіційні результати показали, що переміг нібито Олександр Лукашенко. Це стало причиною масових протестів у країні.

Люди вважають, що голосування було сфальсифікованим.

Бійці ОМОНу влаштували жорсткий розгін протестувальників.

Під час протестів загинули щонайменше 4 людей, більше ніж тисяча постраждали.

11 серпня почався всенародний страйк. Працівники підприємств саботували роботу, вимагаючи відставки Лукашенка.

Опозиція створила Координаційну раду, яка має на меті сприяти передачі влади.

Проти лідерів опозиції проводять утиски. Частина з них вимушено виїхала за кордон.

Протести та страйки тривають дотепер. Лукашенко ж на поступки не йде.

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