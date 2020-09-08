Президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що, ймовірно, трохи засидівся на посаді. Однак запевнив, що зараз тільки він може врятувати білорусів, а тому не може їх залишити.

В інтерв'ю російському ЗМІ він пояснив, що має на меті лише захистити громадян Білорусі. Варто зазначити, що інтерв'ю ще не вийшло, однак кореспондент Євгеній Рожков вже процитував один фрагмент з нього, повідомляє meduza.

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"Так, можливо, я трохи пересидів. Можливо, мене показують не тільки з телевізора, а й з праски, і з чайника. Так, але дійсно тільки я зараз можу захистити білорусів", – заявив Лукашенко.

Під час інтерв'ю Лукашенка також запитували про причини протестів у Білорусі. Він відповів, що основною причиною є зовнішній вплив. Зокрема, з боку американців. "Я запитав, невже тільки зовнішня ситуація стала причиною невдоволень. Він сказав, що є і внутрішні причини. І відповів, що, можливо, трохи засидівся", – зауважив Рожков.

Також Лукашенко під час інтерв'ю сказав, що ще одною причиною є 2 нових покоління, які виросли у Білорусі.

Він сказав, що сформувався цей невеликий клас буржуїв. "Буржуйчіков", як він сказав. І це дійсно призвело до невдоволення. Вони (нове покоління – 24 канал) хочуть влади",

– поділився Рожков.

Головний редактор радіостанції "Говорить Москва" у своєму телеграм-каналі також процитував Лукашенка. Президент нібито заявив, що просто так не йде у відставку, адже "чверть століття облаштовував Білорусь".

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