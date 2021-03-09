Це інформаційна бомба для білорусів, – журналіст про розслідування щодо Лукашенка
Усім, хто стежить за політичною ситуацію в Білорусі багато років – у розслідуванні Nexta про статки Олександра Лукашенка нового було небагато. Однак про всі літаки, палаци та автомобілі самопроголошеного президента знали не в таких подробицях.
Джерело:24 канал
Водночас розслідування створило картину привласнення Олександром Лукашенком і палаців, і літаків, і взагалі прав в Білорусі. Про це розповів білоруський кореспондент "Радіо Свободи" Валерій Калиновський.
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Журналіст пояснив, що так звана непрозора діяльність Лукашенка і "купання в розкоші" можуть бути не таким, як у Віктора Януковича чи Володимира Путіна, але все це руйнує його імідж народного президента, людини, яка "ніколи нічого не крала".
Багато людей стежили за політичними подіями, але не знали таких подробиць. Я думаю, що для пересічних білорусів це (розслідування – 24 канал) дуже цікаво – це така інформаційна бомба,
– сказав Калиновський.
За словами кореспондента, формально відповідне майно може і не належить Лукашенку, проте самопроголошений президент усім цим користується і не допускає туди когось іншого задля контролю.
Калиновський про реакцію на розслідування щодо Лукашенка: дивіться відео
Ймовірна реакція Лукашенка
Валерій Калиновський повідомив, що 9 березня Олександр Лукашенко викликав до себе голову КДБ Білорусі і провів з ним розмову. Також журналіст зазначив, що до самопроголошеного президента приходив на розмову голова управління його справами.
Кореспондент припустив, що під час відповідних розмов могли обговорювати тему розслідування інтернет-видання Nexta.
"Усі ці події, які відбувалися минулого (2020 – 24 канал) року: репресії, арешти, політв'язні – розуміння ситуації, в яку потрапила Білорусь – можуть надалі підштовхнути білорусів до протестів", – вважає Валерій Калиновський.
Розслідування Nexta щодо Лукашенка: головне
- Опозиційне інтернет-видання Nexta опублікувало фільм "Золоте дно" про статки Олександра Лукашенка.
- За даними видання, самопроголошений президент Білорусі приватизував декілька резиденцій і палац в Мінську. Водночас – він використовує розкішні автомобілі, які формально перебувають у власності держави.
- У Nexta розповіли, що загальна вартість елітного автопарку становить 4 мільйони євро, а у розпорядженні Лукашенка – 8 об'єктів нерухомості.
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