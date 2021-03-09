Усім, хто стежить за політичною ситуацію в Білорусі багато років – у розслідуванні Nexta про статки Олександра Лукашенка нового було небагато. Однак про всі літаки, палаци та автомобілі самопроголошеного президента знали не в таких подробицях.

Водночас розслідування створило картину привласнення Олександром Лукашенком і палаців, і літаків, і взагалі прав в Білорусі. Про це розповів білоруський кореспондент "Радіо Свободи" Валерій Калиновський.

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Журналіст пояснив, що так звана непрозора діяльність Лукашенка і "купання в розкоші" можуть бути не таким, як у Віктора Януковича чи Володимира Путіна, але все це руйнує його імідж народного президента, людини, яка "ніколи нічого не крала".

Багато людей стежили за політичними подіями, але не знали таких подробиць. Я думаю, що для пересічних білорусів це (розслідування – 24 канал) дуже цікаво – це така інформаційна бомба,

– сказав Калиновський.

За словами кореспондента, формально відповідне майно може і не належить Лукашенку, проте самопроголошений президент усім цим користується і не допускає туди когось іншого задля контролю.

Калиновський про реакцію на розслідування щодо Лукашенка: дивіться відео

Ймовірна реакція Лукашенка

Валерій Калиновський повідомив, що 9 березня Олександр Лукашенко викликав до себе голову КДБ Білорусі і провів з ним розмову. Також журналіст зазначив, що до самопроголошеного президента приходив на розмову голова управління його справами.

Кореспондент припустив, що під час відповідних розмов могли обговорювати тему розслідування інтернет-видання Nexta.

"Усі ці події, які відбувалися минулого (2020 – 24 канал) року: репресії, арешти, політв'язні – розуміння ситуації, в яку потрапила Білорусь – можуть надалі підштовхнути білорусів до протестів", – вважає Валерій Калиновський.

Зверніть увагу! У серпні 2020 року у Білорусі спалахнули масові протести . Громадяни країни вийшли на мітинги проти фальсифікації результатів на виборах президента.

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