Росіяни запевняють, що не злякались заяв Вашингтона про "важкі наслідки" стягнення військ до українського кордону. У Москві переконують, що і надалі "захищатимуть російськомовне населення".

З такою заявою виступив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. Він досить агресивно відреагував на позицію США.

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Москва переконує, що захищатиме російськомовне населення

Рябков наголосив, що, мовляв, Вашингтон завжди говорить про "високу ціну", проте ніколи її не називає.

Ми вважаємо, що така термінологія взагалі неприйнятна: ціна, розплата і так далі. Ми просто відстоюємо наші інтереси і інтереси наших громадян, російськомовного населення, будемо захищати їх і надалі,

– заявив Рябков.

Риторика Росії залишається тією самою – звинуватити у всьому Україну. Заступник Сергія Лаврова вважає, що "будь-яка загроза переконує Кремль у тому, що курс – правильний".

Зверніть увагу! Рябков повідомив, що США є противником Росії. Вашингтон начебто має намір підірвати авторитет Москви на міжнародній арені.

Блінкен пообіцяв Україні підтримку у протистоянні з Росією

Зазначимо, що раніше глава Держдепу США Ентоні Блінкен заявив про підтримку України у протистоянні з російською агресією. Мовиться про стягування великої кількості військ до українських кордонів. Президент США Джо Байден, повідомив Блінкен, пояснив, що такі кроки Росії можуть мати важкі наслідки.

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