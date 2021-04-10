Боевики хотят попросить у Путина военной помощи или присоединения к России, – СМИ
Боевики оккупированной Донетчины подготовили 3 варианта обращения к президенту России Владимиру Путину. В частности, российские наемники могут просить оказать им военную помощь.
Источник:"Зеркало недели"
По данным представителей украинских спецслужб, все документы подписал главарь оккупантов Денис Пушилин.
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О чем говорится в вариантах обращения к Путину
- В первом письме боевики просят оказать им военную помощь.
- Во втором – присоединить оккупированную Донетчину к составу России.
- В третьем – признать независимость оккупированных территорий Донетчины и заключить договор о дружбе и сотрудничестве.
Детали о письмах
- Преамбула во всех обращениях к Путину – одинаковая.
- В ней главарь боевиков благодарит российского президента за "неоценимую помощь".
Реакцию мира на события на Донбассе
- Мировое сообщество выражает поддержку Украине из-за обострения ситуации на Донбассе.
- В частности, временная поверенная в делах США Кристина Квин заявила, что проблема – в действиях России. Страна-оккупант использует против Украины вооруженную агрессию.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил события на востоке Украины с министрами иностранных дел Германии и Франции – Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом. Все собеседники заявили о неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
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