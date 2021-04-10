Бойовики з окупованої Донеччини підготували 3 варіанти звернення до президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, російські найманці можуть просити надати їм військову допомогу.

За даними представників українських спецслужб, усі документи підписав ватажок окупантів Денис Пушилін. Зауважте Нацисти не уявляли, що Нюрнберг може статися так швидко, – Резніков про відповідальність Росії Про що мовиться у варіантах звернення до Путіна У першому листі бойовики просять надати їм військову допомогу.

У другому – долучити окуповану Донеччину до складу Росії.

У третьому – визнати незалежність окупованих територій Донеччини та укласти договір про дружбу та співпрацю. Деталі про листи Преамбула у всіх зверненнях до Путіна – однакова.

У ній ватажок бойовиків дякує російському президентові за "неоціненну допомогу". Зверніть увагу! Речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович розповів, що лідери Німеччини, Франції та України можуть вже найближчим часом обговорити події на Донбасі без участі Росії. Реакцію світу на події на Донбасі Світова спільнота висловлює підтримку Україні через загострення ситуації на Донбасі.

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