Бойовики хочуть попросити у Путіна військової допомоги або приєднання до Росії, – ЗМІ
Бойовики з окупованої Донеччини підготували 3 варіанти звернення до президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, російські найманці можуть просити надати їм військову допомогу.
Джерело:"Дзеркало тижня"
За даними представників українських спецслужб, усі документи підписав ватажок окупантів Денис Пушилін.
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Про що мовиться у варіантах звернення до Путіна
- У першому листі бойовики просять надати їм військову допомогу.
- У другому – долучити окуповану Донеччину до складу Росії.
- У третьому – визнати незалежність окупованих територій Донеччини та укласти договір про дружбу та співпрацю.
Деталі про листи
- Преамбула у всіх зверненнях до Путіна – однакова.
- У ній ватажок бойовиків дякує російському президентові за "неоціненну допомогу".
Реакцію світу на події на Донбасі
- Світова спільнота висловлює підтримку Україні через загострення ситуації на Донбасі.
- Зокрема, тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін заявила, що проблема – у діях Росії. Країна-окупант використовує проти України збройну агресію.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив події на Сході України з міністрами закордонних справ Німеччини та Франції – Гайко Маасом та Жан-Івом Ле Дріаном. Усі співрозмовники заявили про незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.
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