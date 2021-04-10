У контексті російської агресії Олексій Резніков наголосив, що ніхто не є вічний у своєму кріслі. Для прикладу політик навів Нюрнберзький процес та розпад СРСР.

Окрім того, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Резніков, згадав Югославську війну.

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Німецько-фашистські злочинці навіть не уявляли, що Нюрнберг може статися так швидко. І злочинці, які скоювали злочини під час Югославської війни, теж не вірили, що їх будуть судити,

– зауважив Резніков.

Політик наголосив, що "комусь навіть доведеться самому собі зашморг на шиї застосувати, щоб не потрапити під вирок міжнародного суду".

Резніков переконаний, що наразі "вони можуть сміятися", однак так і буде. Підсумував свої слова політик нагадуванням, що навіть Радянський Союз не був вічним.

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