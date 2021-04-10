Нацисти не уявляли, що Нюрнберг може статися так швидко, – Резніков про відповідальність Росії
У контексті російської агресії Олексій Резніков наголосив, що ніхто не є вічний у своєму кріслі. Для прикладу політик навів Нюрнберзький процес та розпад СРСР.
Джерело:BBC
Окрім того, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Резніков, згадав Югославську війну.
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Німецько-фашистські злочинці навіть не уявляли, що Нюрнберг може статися так швидко. І злочинці, які скоювали злочини під час Югославської війни, теж не вірили, що їх будуть судити,
– зауважив Резніков.
Політик наголосив, що "комусь навіть доведеться самому собі зашморг на шиї застосувати, щоб не потрапити під вирок міжнародного суду".
Резніков переконаний, що наразі "вони можуть сміятися", однак так і буде. Підсумував свої слова політик нагадуванням, що навіть Радянський Союз не був вічним.
Що ще сказав Резніков
- Олексій Резніков переконаний, що у випадку ескалації конфлікту з боку Росії Україна отримає потужну підтримку від Заходу. Водночас політик вважає, що головною метою країни-окупанта є привернути увагу світу до власних дій.
- За словами Резнікова, українцям не варто боятися війни. Росія хоче посіяти паніку серед народу. Це ще один інструмент гібридної війни.
- Однак Резніков переконаний, що у випадку нападу Росії українці захищатимуть свою землю.
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