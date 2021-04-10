Резніков: якщо ескалація відбудеться, Україна точно отримає потужну підтримку від Заходу
Олексій Резніков впевнений, що Україна точно отримає потужну підтримку від Заходу, якщо Росія все ж наважиться на ескалацію війни на Донбасі.
Джерело:BBC
Міністр з питань реінтеграції окупованих території пояснив, що лідери цивілізованих країн у своїх заявах дають чітко зрозуміти, що нададуть допомогу нашій державі.
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Обговорювати, яка допомога буде конкретно, недоречно, я не військовий. Це буде достатня зрозуміла реакція для Росії, яка буде їм незручною,
– сказав політик.
Водночас він зазначив, що підтримка Україні не знадобиться, бо Росія не наважиться на повномасштабну війну. Адже офіційне втручання країни-агресора зі заходженням на територію нашої держави буде очевидним порушенням всіх міжнародних норм.
Росія привертає увагу
Олексій Резніков пояснив, що країна-агресор лише привертає увагу. У Кремля є дві мети:
- розпочати переговори на високому рівні;
- переключити увагу внутрішнього споживача на зовнішній чинник.
Загострення на Донбасі: що відомо
- У березні Росія почала стягувати армію до кордону з Україною.
- Сполучені Штати Америки запевнили, що не залишать Україну у разі ескалації.
- Тим часом в ООС розповіли про збільшення російських провокацій по всій лінії розмежування.
Розташування російських угрупувань поблизу кордону / Інфографіка 24 каналу
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