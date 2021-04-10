Алексей Резников уверен, что Украина точно получит мощную поддержку от Запада, если Россия все же решится на эскалацию войны на Донбассе.

Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий объяснил, что лидеры цивилизованных стран в своих заявлениях дают понять, что окажут помощь нашей стране.

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Обсуждать, какая помощь будет конкретно, неуместно, я не военный. Это будет достаточно понятная реакция для России, которая будет им неудобной,

– сказал политик.

В то же время он отметил, что поддержка Украине не понадобится, потому что Россия не решится на полномасштабную войну. Ведь официальное вмешательство страны-агрессора с заходом на территорию нашего государства будет очевидным нарушением всех международных норм.

Россия привлекает внимание

Алексей Резников пояснил, что страна-агрессор только привлекает внимание. У Кремля есть две цели:

начать переговоры на высоком уровне;

переключить внимание внутреннего потребителя на внешний фактор.

Обострение на Донбассе: что известно

В марте Россия начала стягивать армию к границе с Украиной.

Соединенные Штаты Америки заверили, что не оставят Украину в случае эскалации.

Между тем в ООС рассказали об увеличении российских провокаций по всей линии разграничения.



Расположение российских группировок вблизи границы / Инфографика 24 канала