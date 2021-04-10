Нацисты не думали, что Нюрнберг может состояться так быстро, - Резников об ответственности РФ
В контексте российской агрессии Алексей Резников отметил, что никто не вечен в своем кресле. Например политик привел Нюрнбергский процесс и распад СССР.
Источник:BBC
Кроме того, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резников, вспомнил югославскую войну.
Заметьте Каждый будет защищать свой дом и улицу, – Резников о возможном нападении России
Немецко-фашистские преступники даже не представляли, что Нюрнберг может произойти так быстро. И преступники, которые совершали преступления во время югославской войны, тоже не верили, что их будут судить,
– сказал Резников.
Политик отметил, что "кому-то даже придется самому себе петлю на шее затянуть, чтобы не попасть под приговор международного суда".
Резников убежден, что сейчас "они могут смеяться", однако так и будет. Подытожил свои слова политик напоминанием, что даже Советский Союз не был вечным.
Что еще сказал Резников
- Алексей Резников убежден, что в случае эскалации конфликта со стороны России Украина получит мощную поддержку от Запада. В то же время политик считает, что главной целью страны-оккупанта является привлечь внимание мира к самостоятельным действиям.
- По словам Резникова, украинцам не стоит бояться войны. Россия хочет посеять панику среди народа. Это еще один инструмент гибридной войны.
- Однако Резников убежден, что в случае нападения России украинцы будут защищать свою землю.
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