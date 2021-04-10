В контексте российской агрессии Алексей Резников отметил, что никто не вечен в своем кресле. Например политик привел Нюрнбергский процесс и распад СССР.

Кроме того, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резников, вспомнил югославскую войну.

Заметьте Каждый будет защищать свой дом и улицу, – Резников о возможном нападении России

Немецко-фашистские преступники даже не представляли, что Нюрнберг может произойти так быстро. И преступники, которые совершали преступления во время югославской войны, тоже не верили, что их будут судить,

– сказал Резников.

Политик отметил, что "кому-то даже придется самому себе петлю на шее затянуть, чтобы не попасть под приговор международного суда".

Резников убежден, что сейчас "они могут смеяться", однако так и будет. Подытожил свои слова политик напоминанием, что даже Советский Союз не был вечным.

Что еще сказал Резников