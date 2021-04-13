Данилов заверил, что Украина не планирует возвращать Донбасс военным путем
Алексей Данилов заверил Евросоюз, что Украина стремится решить конфликт на Донбассе прежде всего политико-дипломатическим путем. Все остальные данные являются лишь проявлением информационной войны со стороны России.
Источник:Фейсбук СНБО
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов встретился с руководителями дипломатических представительств стран-членов ЕС.
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Главной темой встречи стала "актуальна ситуация безопасности в регионе, в частности, в контексте эскалации российской гибридной агрессии на Востоке Украины".
Пресс-служба СНБО сообщила, что Данилов отметил желание Украины идти мирным путем.
"Особый акцент Данилов сделал на том, что Украина стремится решить конфликт на Востоке нашего государства прежде всего политико-дипломатическим путем", – говорится в сообщении.
По словам Данилова, все остальное – это "чисто информационная война России, которую они ведут не только на нашей территории, но и во всей Европе".
В Украине на сегодня нет плана возвращать временно оккупированные территории военным путем, наша задача – решить конфликт исключительно политико-дипломатическим путем,
– отметил Данилов.
Что еще говорят в Украине об обострении на Донбассе
- Президент Владимир Зеленский заявил, что эскалация может начаться в любой момент, и Украина готова к наступлению России.
- Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович подчеркнул, что Украина не будет убивать своих граждан, как это делала Россия в Грозном. Украина пойдет на военное освобождение Донбасса только при одном условии – если Россия первой перейдет к открытым боевым действиям.
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