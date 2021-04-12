Украина пойдет на военное освобождения Донбасса лишь при одном условии, – Арестович
Военный сценарий развития событий на Донбассе – это угроза для тысяч мирных жителей. Украина не будет убивать своих граждан, как это делала Россия в Грозном.
Источник:"Радио Свобода"
Однако решение конфликта военным путем на Востоке действительно возможно. Но только в том случае, если у Украины не будет другого выхода.
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Убивать своих граждан Украина не будет
Такое мнение высказал спикер украинской делегации Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович.
Убивать собственных граждан? Мы – не Россия. Мы не будем повторять Грозный здесь, как они повторяли – с тысячами жертв мирных жителей,
– подчеркнул спикер ТКГ.
Единственный вариант, когда военная деоккупация ОРДЛО возможна
Военное решение ситуации на Донбассе возможно только тогда, "когда нам его навяжут".
То есть: Россия переходит к открытым боевым действиям, и мы отвечаем. Это естественно. Там много что может быть. Например, наше контрнаступление,
– сказал Арестович.
Деоккупация Донбасса состоится дипломатическим путем
Алексей Арестович подчеркнул: согласованный с международными партнерами сценарий, по которому идет Украина – это "политико-дипломатический путь при всей его сложности и даже частично, как кажется, призрачности".
Если мы сейчас пойдем в наступление, то столкнемся с российскими войсками. Будут тяжелые кровавые бои, когда снаряды с обеих сторон полетят на головы мирных жителей. Это не то решение, которое на данном этапе является продуктивным,
– подытожил Арестович.
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