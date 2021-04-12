Військовий сценарій розгортання подій на Донбасі – це загроза для тисяч мирних жителів. Україна не буде вбивати своїх громадян, як це робила Росія у Грозному.

Однак розв'язання конфлікту військовим шляхом на Сході дійсно можливе. Та тільки у тому випадку, якщо в України не буде іншого виходу.

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Вбивати своїх громадян Україна не буде

Таку думку висловив спікер української делегації Тристоронньої контактної групи Олексій Арестович.

Вбивати власних громадян? Ми – не Росія. Ми не будемо повторювати Грозний тут, як вони повторювали – з тисячами жертв мирних мешканців,

– наголосив речник ТКГ.

Єдиний варіант, коли військова деокупація ОРДЛО можлива

Військове розв'язання ситуації на Донбасі можливе тільки тоді, "коли його нам нав'яжуть".

Тобто: Росія переходить до відкритих бойових дій, і ми відповідаємо. Це природно. Там багато що може бути. Наприклад, наш контрнаступ,

– сказав Арестович.

Деокупація Донбасу відбудеться дипломатичним шляхом

Олексій Арестович наголосив: узгоджений з міжнародними партнерами сценарій, за яким іде Україна – це "політико-дипломатичний шлях за всієї його складності та навіть частково, як здається, примарності".

Якщо ми зараз підемо у наступ, то зіштовхнемося з російськими військами. Будуть важкі криваві бої, коли снаряди з обох боків полетять на голови мирних мешканців. Це не те рішення, яке на цьому етапі є продуктивним,

– підсумував Арестович.

Війна на Донбасі триває з 2014 року. Тоді Росія окупувала український Крим та вдерлася у Луганську й Донецьку області. Та Кремль досі не визнає, що є стороною у війні, натомість прикидається посередником.



Тим часом люди продовжують гинути. Тільки у 2021 в зоні ООС за гинули щонайменше 32 українських захисники.

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