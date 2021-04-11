Олексій Арестович переконаний, що на режимі припинення вогню на Донбасі "хрест не поставили". Юридично перемир'я досі існує.

Росія хоче "покарати президента Зеленського і Україну" за кроки проти проросійських сил всередині держави. Про це заявив речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

До речі ТКГ засідала 6 годин, але не змогла узгодити повернення до режиму тиші

Арестович нагадав, що перших 3 місяці майже не було стрілянини, а потім – в 15 разів менше, жертв – 6 разів менше

Так, "кейс Медведчука". Тверда позиція. Ми бачимо по графіку, який є... Аналіз графіку показує, що всі загострення на фронті – грубе порушення режиму припинення вогню, численні обстріли, обстріли з трагічними наслідками – або безпосередньо перед засіданням ТКГ, або відразу після, або перед засіданням РНБО (України – ред.). Це ескалація. І тим не менше це також дуже специфічна ситуація,

– зауважив Арестович.

Однак речник ще раз наголосив, що "хрест на перемир'ї не поставили".

Що цьому передувало