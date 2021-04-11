Алексей Арестович убежден, что на режиме прекращения огня на Донбассе "крест не поставили". Юридически перемирие до сих пор существует.

Россия хочет "наказать президента Зеленского и Украину" за шаги против пророссийских сил внутри государства. Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

Кстати ТКГ заседала 6 часов, но не смогла согласовать возвращение к режиму тишины

Арестович напомнил, что первых 3 месяца почти не было стрельбы, а потом – в 15 раз меньше, жертв – 6 раз меньше.

Так, "кейс Медведчука". Твердая позиция. Мы видим по графику, который есть... Анализ графика показывает, что все обострения на фронте – грубое нарушение режима прекращения огня, многочисленные обстрелы, обстрелы с трагическими последствиями – или непосредственно перед заседанием ТКГ, или сразу после, или перед заседанием СНБО (Украины – ред.). Это эскалация. И тем не менее это также очень специфическая ситуация,

– отметил Арестович.

Однако спикер еще раз подчеркнул, что "крест на перемирии не поставили".

Что этому предшествовало