Крест не поставили, – Арестович о перемирии на Донбассе
Алексей Арестович убежден, что на режиме прекращения огня на Донбассе "крест не поставили". Юридически перемирие до сих пор существует.
Источник:"Радио Свобода"
Россия хочет "наказать президента Зеленского и Украину" за шаги против пророссийских сил внутри государства. Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.
Кстати ТКГ заседала 6 часов, но не смогла согласовать возвращение к режиму тишины
Арестович напомнил, что первых 3 месяца почти не было стрельбы, а потом – в 15 раз меньше, жертв – 6 раз меньше.
Так, "кейс Медведчука". Твердая позиция. Мы видим по графику, который есть... Анализ графика показывает, что все обострения на фронте – грубое нарушение режима прекращения огня, многочисленные обстрелы, обстрелы с трагическими последствиями – или непосредственно перед заседанием ТКГ, или сразу после, или перед заседанием СНБО (Украины – ред.). Это эскалация. И тем не менее это также очень специфическая ситуация,
– отметил Арестович.
Однако спикер еще раз подчеркнул, что "крест на перемирии не поставили".
Что этому предшествовало
- В марте – апреле 2021 года пророссийские боевики на Донбассе полностью сорвали режим прекращения огня, который действовал с июля 2020 года.
- Оккупанты теперь почти ежедневно осуществляют прицельные выстрелы в сторону украинских позиций. С начала 2021 года в ООС уже погибли по меньшей мере 32 украинских защитника.
- 26 марта российские боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи населенного пункта Шумы. Во время обстрелов погибли 4 украинских военных, еще 2 – получили ранения.
- К слову, Арестович рассказал, что после этого Зеленский пытался поговорить с президентом России Владимиром Путиным.
- Впоследствии Россия начала стягивать войска к границе с Украиной. Разведка предупредила, что агрессор готовит провокации на Донбассе и планирует пробраться вглубь нашей страны.
Поделиться новостью