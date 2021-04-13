На фоне обострения в Украине США усиливают свое присутствие в Европе
Соединенные Штаты Америки не будут сокращать военное присутствие в Германии. Из-за обострения ситуации на границах Украины они наоборот увеличат присутствие на 500 человек.
Источник:Интерфакс-Украина
Об этом сказала министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Такое решение приняли по итогам переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином.
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Ранее президент США Джо Байден в речи на Мюнхенской конференции по безопасности говорил, что Америка дистанцируется от планов вывода войск из Германии.
Крамп-Карренбауэр назвала прекрасной новостью то, что США не только не вывели войска, но еще и дополнительно увеличили силы.
Это очень сильный знак сотрудничества, я благодарю за него,
– заявила министр обороны Германии.
В то же время Остин заверил, что увеличение сил США в Германии – это "знак поддержки НАТО".
Реакция Запада на обострение в Украине: главное
- В Польше выступили за то, чтобы усилить санкции против России, если ситуация на Донбассе будет ухудшаться.
- У президента США Джо Байдена опасаются, что после введения новых санкций может усилиться эскалация на Донбассе. Это якобы спровоцирует Москву.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсуждали российские войска на границах с Украиной.
- Также Меркель в разговоре с Путиным призвала его уменьшить военное присутствие в этом регионе.
- В Кремле никак не реагируют. Только заверили, что проводят военные учения.
Российские войска на границе с Украиной / инфографика 24 канала
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