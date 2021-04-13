Соединенные Штаты Америки не будут сокращать военное присутствие в Германии. Из-за обострения ситуации на границах Украины они наоборот увеличат присутствие на 500 человек.

Об этом сказала министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Такое решение приняли по итогам переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином.

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Ранее президент США Джо Байден в речи на Мюнхенской конференции по безопасности говорил, что Америка дистанцируется от планов вывода войск из Германии.

Крамп-Карренбауэр назвала прекрасной новостью то, что США не только не вывели войска, но еще и дополнительно увеличили силы.

Это очень сильный знак сотрудничества, я благодарю за него,

– заявила министр обороны Германии.

В то же время Остин заверил, что увеличение сил США в Германии – это "знак поддержки НАТО".

Реакция Запада на обострение в Украине: главное

В Польше выступили за то, чтобы усилить санкции против России , если ситуация на Донбассе будет ухудшаться.

, если ситуация на Донбассе будет ухудшаться. У президента США Джо Байдена опасаются, что после введения новых санкций может усилиться эскалация на Донбассе. Это якобы спровоцирует Москву.

может усилиться эскалация на Донбассе. Это якобы спровоцирует Москву. Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсуждали российские войска на границах с Украиной.

Также Меркель в разговоре с Путиным призвала его уменьшить военное присутствие в этом регионе.

в этом регионе. В Кремле никак не реагируют. Только заверили, что проводят военные учения.

Российские войска на границе с Украиной / инфографика 24 канала