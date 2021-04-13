На тлі загострення в Україні США посилюють свою присутність у Європі
Сполучені Штати Америки не скорочуватимуть військову присутність у Німеччині. Через загострення ситуації на кордонах України вони навпаки збільшать присутність на 500 осіб.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Про це сказала міністерка оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер. Таке рішення прийняли за підсумками переговорів з главою Пентагону Ллойдом Остіном.
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Раніше президент США Джо Байден у промові на Мюнхенській конференції з безпеки говорив, що Америка дистанціюється від планів виведення військ з Німеччини.
Крамп-Карренбауер назвала прекрасною новиною те, що США не тільки не вивели війська, а ще й додатково збільшили сили.
Це дуже сильний знак співпраці, я дякую за нього,
– заявила міністерка оборони Німеччини.
Водночас Остін запевнив, що збільшення сил США в Німеччині – це "знак підтримки НАТО".
Реакція Заходу на загострення в Україні: головне
- У Польщі виступили за те, щоб посилити санкції проти Росії, якщо ситуація на Донбасі буде погіршуватись.
- У президента США Джо Байдена побоюються, що після запровадження нових санкцій може посилитися ескалація на Донбасі. Це нібито спровокує Москву.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен та генсек НАТО Єнс Столтенберг обговорювали російські війська на кордонах з Україною.
- Також Меркель у розмові з Путіним закликала його зменшити військову присутність у цьому регіоні.
- У Кремлі ніяк не реагують. Лише запевнили, що проводять військові навчання.
Російські війська на кордоні з Україною / Інфографіка 24 каналу
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