Сполучені Штати Америки не скорочуватимуть військову присутність у Німеччині. Через загострення ситуації на кордонах України вони навпаки збільшать присутність на 500 осіб.

Про це сказала міністерка оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер. Таке рішення прийняли за підсумками переговорів з главою Пентагону Ллойдом Остіном.

До теми Гібридна небезпека: через загрози з Росії Німеччина збільшує видатки на оборону

Раніше президент США Джо Байден у промові на Мюнхенській конференції з безпеки говорив, що Америка дистанціюється від планів виведення військ з Німеччини.

Крамп-Карренбауер назвала прекрасною новиною те, що США не тільки не вивели війська, а ще й додатково збільшили сили.

Це дуже сильний знак співпраці, я дякую за нього,

– заявила міністерка оборони Німеччини.

Водночас Остін запевнив, що збільшення сил США в Німеччині – це "знак підтримки НАТО".

Реакція Заходу на загострення в Україні: головне

У Польщі виступили за те, щоб посилити санкції проти Росії, якщо ситуація на Донбасі буде погіршуватись.

якщо ситуація на Донбасі буде погіршуватись. У президента США Джо Байдена побоюються , що після запровадження нових санкцій може посилитися ескалація на Донбасі. Це нібито спровокує Москву.

, що після запровадження нових санкцій може посилитися ескалація на Донбасі. Це нібито спровокує Москву. Держсекретар США Ентоні Блінкен та генсек НАТО Єнс Столтенберг обговорювали російські війська на кордонах з Україною.

Також Меркель у розмові з Путіним закликала його зменшити військову присутність у цьому регіоні.

у цьому регіоні. У Кремлі ніяк не реагують. Лише запевнили, що проводять військові навчання.



Російські війська на кордоні з Україною / Інфографіка 24 каналу