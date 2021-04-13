У Байдена бояться, що нові санкції проти Росії посилять ескалацію на Донбасі, – CNN
У Білому домі побоюються посилення ескалації на Донбасі у разі запровадження нових санкцій проти Росії. Наразі там оцінюють, чи справді додаткові обмеженння можуть спровокувати Москву.
Джерело:CNN
Адміністрація Байдена обговорює ймовірну реакцію на агресивні дії Росії. Для цього вони вже кілька разів зустрічалися напередодні.
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За словами представників Білому Дому, відповідь Кремлю включатиме "невидимий компонент". Однак, ухвалення рішення ускладнилося через ситуацію біля кордонів України.
Наразі американські чиновники зважують, чи можуть потенційні нові санкції й інші покарання проти Росії спровокувати подальшу ескалацію на Донбасі.
Чому відносини між США та Росією погіршилися
- У березні 2021 року американсько-російські відносини загострилися, коли Байден заявив, що вважає Путіна вбивцею.
- У відповідь на це Росія викликала свого посла із США. Крім цього, Москва почала вимагати офіційних вибачень.
- За даними Bloomberg, Білий дім розглядає запровадження санкцій проти людей, близьких до Володимира Путіна.
- Раніше у Пентагоні закликали Росію пояснити скупчення її сил біля кордонів України. Й запевнили, що стежать за ситуацією.
- На тлі загострення на Донбасі президент США зателефонував Зеленському. Байден запевнив українського лідера у підтримці.
- Крім цього, США вирішили направити у Чорне море свої бойові кораблі. Вони можуть прибути туди вже у середині квітня.
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