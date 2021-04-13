У Байдена боятся, что новые санкции против России усилят эскалацию на Донбассе, – CNN
В Белом доме опасаются усиления эскалации на Донбассе в случае введения новых санкций против России. Сейчас там оценивают, действительно ли дополнительные ограничения могут спровоцировать Москву.
Источник:CNN
Администрация Байдена обсуждает вероятную реакцию на агрессивные действия России. Для этого они уже несколько раз встречались накануне.
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По словам представителей Белого Дома, ответ Кремлю будет включать "невидимый компонент". Однако, принятие решения осложнилось из-за ситуации у границ Украины.
Пока американские чиновники взвешивают, могут ли потенциальные новые санкции и другие наказания против России спровоцировать дальнейшую эскалацию на Донбассе.
Почему отношения между США и Россией ухудшились
- В марте 2021 года американо-российские отношения обострились, когда Байден заявил, что считает Путина убийцей.
- В ответ на это Россия отозвала своего посла из США. Помимо этого, Москва начала требовать официальных извинений.
- По данным Bloomberg, Белый дом рассматривает введение санкций против людей, близких к Владимиру Путину.
- Ранее в Пентагоне призвали Россию объяснить скопление ее сил у границ Украины. И заверили, что следят за ситуацией.
- На фоне обострения на Донбассе президент США позвонил Зеленскому. Байден заверил украинского лидера в поддержке.
- Кроме этого, США решили направить в Черное море свои боевые корабли. Они могут прибыть туда уже в середине апреля.
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