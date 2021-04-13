В Белом доме опасаются усиления эскалации на Донбассе в случае введения новых санкций против России. Сейчас там оценивают, действительно ли дополнительные ограничения могут спровоцировать Москву.

Администрация Байдена обсуждает вероятную реакцию на агрессивные действия России. Для этого они уже несколько раз встречались накануне.

Обратите внимание Россия боится, что США заставят ее уйти из Украины, – Аслунд

По словам представителей Белого Дома, ответ Кремлю будет включать "невидимый компонент". Однако, принятие решения осложнилось из-за ситуации у границ Украины.

Пока американские чиновники взвешивают, могут ли потенциальные новые санкции и другие наказания против России спровоцировать дальнейшую эскалацию на Донбассе.

Почему отношения между США и Россией ухудшились

В марте 2021 года американо-российские отношения обострились, когда Байден заявил, что считает Путина убийцей.

В ответ на это Россия отозвала своего посла из США. Помимо этого, Москва начала требовать официальных извинений.

По данным Bloomberg, Белый дом рассматривает введение санкций против людей, близких к Владимиру Путину.

Ранее в Пентагоне призвали Россию объяснить скопление ее сил у границ Украины. И заверили, что следят за ситуацией.

На фоне обострения на Донбассе президент США позвонил Зеленскому. Байден заверил украинского лидера в поддержке.

Кроме этого, США решили направить в Черное море свои боевые корабли. Они могут прибыть туда уже в середине апреля.

Россия стягивает войска к границам Украины: смотрите видео