У 2021 Німеччина збільшила видатки на озброєння, щоб забезпечити національні інтереси. Виклики для регіону наразі тільки продовжують зростати.

Міністерка оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер заявила, що пріоритетом є забезпечити особисту безпеку.

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Виклики ростуть – з новими технологіями, у формі гібридних загроз, але також і на регіональному рівні, наприклад, з врахуванням поведінки Росії,

– наголосила посадовиця.

Окрім того, серйозною загрозою є системне протистояння з Китаєм. Водночас це не найбільший виклик, який постає перед Німеччиною.

"Гібридна загроза, мабуть, найбільша. Тому що мовиться про атаки, які теж відбуваються зсередини. Німеччина часто стає об'єктом атак, які можуть бути пов'язані з Росією, – мовиться у повідомленні.

Зауважте! Водночас Німеччина просить ЄС якнайшвидше зареєструвати російську несертифіковану вакцину від коронавірусу "Супутник V". Окрім того, Росія фактично оголосила про фактичне завершення будівництва спільного з Німеччиною газопроводу "Північний потік-2".