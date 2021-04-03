В 2021 Германия увеличила расходы на вооружение, чтобы обеспечить национальные интересы. Вызовы для региона пока только продолжают расти.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что приоритетом является обеспечить личную безопасность.

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Вызовы растут – с новыми технологиями, в форме гибридных угроз, но также и на региональном уровне, например, с учетом поведения России,

– подчеркнула чиновница.

Кроме того, серьезной угрозой является системное противостояние с Китаем. В то же время это не самый большой вызов, который встает перед Германией.

"Гибридная угроза, пожалуй, самая большая. Потому что речь идет об атаках, которые тоже происходят изнутри. Германия часто становится объектом атак, которые могут быть связаны с Россией", – говорится в сообщении.

Обратите внимание! В то же время Германия просит ЕС как можно быстрее зарегистрировать российскую несертифицированную вакцину от коронавируса "Спутник V". Кроме того, Россия фактически объявила о фактическом завершении строительства совместного с Германией газопровода "Северный поток-2".