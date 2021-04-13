Увеличение количества российских войск на украинской границе – это попытка России запугать Запад. Полномасштабного вторжения Кремль не планирует.

Такое мнение высказал Президент Украины Владимир Зеленский в общении с американскими журналистами. Те сопровождали политика в течение его апрельской поездки на Донбасс.

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Если бы россияне действительно хотели вторжения, то готовились бы к нему скрыто

По словам президента Украины, если бы Россия действительно намеревалась ворваться в Украину, ее войска "могли бы постараться немного больше" (как это было в 2014), чтобы "сохранить какой-то элемент неожиданности".

Однако россияне сейчас так не ведут себя, более того – действуют совсем наоборот:

Они распространили кадры накопления своих войск в социальных сетях.

Отправили военные корабли, чтобы угрожать Украине с моря.

Собрали на границе десятки тысяч военнослужащих – наибольшее количество после аннексии Крыма Россией 7 лет назад.

Возможно ли полномасштабное вторжение России

Таким образом, мол, Россия говорит Соединенным Штатам Америки, что их поддержка Украины может привести к большой войне. Проще говоря – пытается напугать.

Они хотят, чтобы мы боялись. Они хотят, чтобы Запад боялся – силы России, ее могущества. Здесь нет большого секрета,

– сказал Зеленский.

"Но мы не утверждаем, что будет настоящая эскалация. Возможно, это просто ни в чьих-либо интересах", – добавил президент Украины.

Что происходит на российско-украинской границе

Представитель Путина Дмитрий Козак заявлял, что Россия готова "стать на защиту" жителей Донбасса с российскими паспортами.

А украинская разведка бьет тревогу из-за чрезмерного стягивания Россией войск к границам с Украиной.



Россия стягивает войска к границам Украины / Инфографика 24 канала