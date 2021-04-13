Росія хоче, щоб ми боялися, – Зеленський про ескалацію на кордонах
Збільшення кількості російських військ на українському кордоні – це спроба Росії залякати Захід. Повномасштабного вторгнення Кремль не планує.
Джерело:Time
Таку думку висловив Президент України Володимир Зеленський у спілкування з американськими журналістами. Ті супроводжували політика протягом його квітневої поїздки на Донбас.
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Якби росіяни дійсно хотіли вдертися, то готувалися б до цього приховано
За словами президента України, якби Росія справді мала намір вдертися в Україну, її війська "могли б постаратися трохи більше" (як це було у 2014), щоб "зберегти якийсь елемент несподіванки".
Однак росіяни зараз так не поводяться, ба більше – діють цілком навпаки:
- Вони розповсюдили кадри накопичення своїх військ у соціальних мережах.
- Відправили військові кораблі, щоб загрожувати Україні з моря.
- Зібрали на кордоні десятки тисяч військовослужбовців - найбільше після анексії Криму Росією 7 років тому.
Чи можливе повномасштабне вторгнення Росії
У такий спосіб, мовляв, Росія говорить Сполученим Штатам Америки, що їхня підтримка України може призвести до великої війни. Простіше кажучи – намагається налякати.
Вони хочуть, щоб ми боялися. Вони хочуть, щоб Захід боявся – сили Росії, її могутності. Тут немає великого секрету,
– сказав Зеленський.
"Та ми не стверджуємо, що буде справжня ескалація. Можливо, це просто ні в будь-чиїх інтересах", – додав президент України.
Що відбувається на російсько-українському кордоні
- Речник Путіна Дмитро Козак заявляв, що Росія готова "стати на захист" мешканців Донбасу з російськими паспортами.
- А українська розвідка б'є на сполох через надмірне стягнення Росією військ до кордонів з Україною.
Росія стягує війська до кордонів України / Інфографіка 24 каналу
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