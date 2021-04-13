Страны G7 призвали Россию прекратить провокации у границ Украины
Представители министерств иностранных дел стран G7 и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 12 апреля сделали совместное заявление. В нем шла речь об обострении ситуации на российско-украинской границе.
Источник:Интерфакс-Украина
"Большая семерка" и Европейский Союз призвали Россию прекратить провокации возле территории Украины. А именно – масштабные передвижения военных.
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Заявление G7 об обострении на границе России и Украины: главные тезисы
- Россия проводит масштабные передвижения военных, причем предварительно об этом никого не уведомляет.
- Такие действия являются угрожающими, они дестабилизируют ситуацию в регионе.
- ЕС и G7 полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
- А также – усилия Франции и Германии в нормандском формате и на выполнение минских договоренностей.
Мы призываем Россию прекратить провокации и немедленно снизить напряжение – в соответствии с международными обязательствами,
– указано в заявлении G7.
И "Большая семерка", и Евросоюз "очень обеспокоены масштабным укрупнением российских сил" у границ с Украиной и в оккупированном Россией Крыму. В этой ситуации G7 приветствует сдержанность Украины в ее реакции.
Россия стягивает войска к границе с Украиной / Инфографика 24 канала
К слову, 4 апреля главный дипломат ЕС Жозеп Боррель отдельно заверил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в поддержке суверенитета и территориальной целостности нашей страны со стороны Евросоюза.
Напомним, в феврале Зеленский вместе с послами G7 посетил Донбасс
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