Представители министерств иностранных дел стран G7 и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 12 апреля сделали совместное заявление. В нем шла речь об обострении ситуации на российско-украинской границе.

"Большая семерка" и Европейский Союз призвали Россию прекратить провокации возле территории Украины. А именно – масштабные передвижения военных.

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Заявление G7 об обострении на границе России и Украины: главные тезисы

Россия проводит масштабные передвижения военных, причем предварительно об этом никого не уведомляет.

Такие действия являются угрожающими, они дестабилизируют ситуацию в регионе.

ЕС и G7 полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

А также – усилия Франции и Германии в нормандском формате и на выполнение минских договоренностей.

Мы призываем Россию прекратить провокации и немедленно снизить напряжение – в соответствии с международными обязательствами,

– указано в заявлении G7.

И "Большая семерка", и Евросоюз "очень обеспокоены масштабным укрупнением российских сил" у границ с Украиной и в оккупированном Россией Крыму. В этой ситуации G7 приветствует сдержанность Украины в ее реакции.

Важно: от начала 2021 на Донбассе в который раз началась спровоцированная Кремлем эскалация. Значительно возросло количество погибших и раненых, а Россия начала активно стягивать войска к украинским границам.



Россия стягивает войска к границе с Украиной / Инфографика 24 канала

К слову, 4 апреля главный дипломат ЕС Жозеп Боррель отдельно заверил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в поддержке суверенитета и территориальной целостности нашей страны со стороны Евросоюза.