Джо Байден офіційно зайняв пост президента США. Вже зрозуміло, що його політика за більшістю напрямків буде відрізнятися від обраного Трампом курсу. Чи стосуватииеться це України?

Як можуть змінитися відносини України та США за президентства Джо Байдена і які обіцянки уже давав новообраний американський лідер – у матеріалі сайту 24 каналу.

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Україна – пріоритет міжнародної політики?

У серпні 2019 року в опитуванні, проведеному Радою з міжнародних відносин США (CFR) серед кандидатів від Демократичної партії, Байден зазначив, що, в разі його обрання, Україна стала б пріоритетом міжнародної політики:

Я зробив би Україну пріоритетом міжнародної політики. У військовій сфері я надав би безпекову допомогу від США, включаючи зброю, щоб посилити здатність України захищатись. Я також би розширив успішне навчання Збройних сил України, розпочате адміністрацією Обами-Байдена.



Джо Байден неодноразово відвідував Україну з офіційними візитами / Фото Getty Images

Однак, як зазначив у коментарі сайту 24 каналу експерт-міжнародник Микола Капітоненко, саме значення словосполучення "пріоритет міжнародної політики" – досить розмите:

Або це – один із напрямів важливих, але що конкретно це означатиме? Тому що пріоритетів багато може бути. І що в практичному плані це може нести для України?

З іншого боку, за словами фахівця, Україна "недотягує" до пріоритету міжнародної політики чи просто пріоритету зовнішньої політики США. Наша політика, в цілому, передбачувана – необхідності зближуватися або надто сильно підтримувати Україну ні в кого немає. Так само вже немає і загрози великомасштабної війни, яка була у 2014-2015 роках.

"Україна поступово перетворилася на передбачувану у своїй політиці державу. Приблизно зрозуміло, що з нею буде за 5-10 років у міжнародному плані. Для когось це – інструмент досягнення власних інтересів: більш зручний чи менш зручний. І тут пріоритетом нас, у практичному плані, навряд чи можна вважати", – підсумував Капітоненко.

Боротьба з корупцією

У заяві щодо подальших відносин США та України, опублікованій у жовтні 2020 року, штаб Байдена також зазначив, що всіляко заохочуватиме український уряд, бізнес і суспільство до боротьби з корупцією. Він прагне, щоб "українські громадяни могли користуватися верховенством права та економічними можливостями".

Байден розуміє те, чого не розуміє Трамп: Україна бореться за захист своєї незалежності й суверенітету. Успіх України сприятиме безпеці й стабільності Європи, що є в інтересах Америки,

– йдеться у документі.

У 2015 році, під час виступу у Верховній Раді, Байден розкритикував українських високопосадовців за провалену антикорупційну реформу. Тоді ж він зауважив, що через корупцію може страждати й національна безпека України:

"Корупція висмоктує ресурси в людей. Вона послаблює економічне зростання і принижує людську гідність. Коли Росія прагне використовувати корупцію як інструмент примусу, реформа – це не просто належне управління, це – самозбереження. Це відповідає інтересам національної безпеки країни".

Питання війни на Донбасі та надання зброї

У цьогорічному привітанні Байдена з нагоди 29-ї річниці незалежності України йшлося, зокрема, і про те, що, якщо він здобуде перемогу на виборах президента США, то його адміністрація працюватиме над наданням Україні летального озброєння:

Як президент, я проясню Кремлю, що вони мусять закінчити свою агресію та окупацію України. Адміністрація Байдена-Гарріс гарантує, що Україна отримає необхідну економічну та військову підтримку, зокрема летальне озброєння.

Пізніше Байден назвав головні пріоритети щодо України у разі його перемоги на виборах. Зокрема, він пообіцяв сприяти закінченню війни на Донбасі та працювати з європейськими союзниками, щоб "підтримати Україну, яка прагне суверенного, демократичного і процвітаючого майбутнього, на яке вона заслуговує".



Байден сприятиме завершенню війни на Донбасі / Фото Getty Images

Також Байден зазначив, що Україна отримає військову допомогу, зокрема і зброю, щоб допомогти у захисті від агресії Росії. Про це нещодавно говорив і Ентоні Блінкен – кандидат на пост Держсекретаря.

Тому, як припускає експерт "Української призми" Олександр Краєв, тут дійсно буде посилення. Але, знову ж таки, варто очікувати доволі чутливої політики до нас – ситуація буде дуже залежати від того, що ми робимо. А не просто від того факту, що Україні треба допомагати.

Як я бачу, Україна стане для Байдена геополітичним питанням. Тобто це – саме те місце, де він буде стримувати Росію. Тому що зовнішня політика Байдена, як класичного американського президента, буде відцентрована по Атлантичному океану. Тобто для нього європейський напрямок буде фактично таким самим важливим, як і американський,

– пояснив фахівець.

В європейському ж напрямку Україна наразі є одним із найбільш важливих питань. Тому що це – якраз те місце, де або Європа, спільно з Америкою, вистоять, або Росія займе нову геополітичну нішу і знову укріпне. Тому, пояснює Олександр Краєв, Україною Байден так чи інакше буде займатися – цей аспект залученості до нас не залежить від нас. Це – геополітика. І приблизно те ж саме питання, як Сирія, наприклад. Байдену треба буде вирішувати щось з Росією саме по цій лінії.

Відносини Штатів з Москвою

Микола Капітоненко припускає, що щодо Росії Байден може бути "більш енергійним" – зацікавленості щодо внутрішніх змін у російській політиці у США буде точно більше, ніж в українській. Пояснення просте: від РФ можна більше отримати, якщо правильно реалізовувати політику. Експерт прогнозує, що тут буде комбінування погроз, стримування і діалогу. І ця політика матиме абсолютно інакший вигляд, ніж та, яка буде стосовно України.

Також Байден уже демонструє готовність обговорювати з росіянами ті питання, які цікаві для США. Насамперед контроль над озброєнням, ситуація щодо ядерного розповсюдження і в тому, що стосується, приміром, вироблення певних правил гри щодо кіберзагроз і кібердіяльності в цілому.



Байден, ймовірно, йтиме на діалог з Кремлем / Фото Getty Images

Як зміниться політика США щодо України в цілому

Кардинальних змін очікувати не варто. Однак вони будуть, говорять експерти.

За словами Миколи Капітоненка, буде багато слів про підтримку й, поряд з цим, доволі посередній рівень вкладень в Україну, інвестицій – політичних, фінансових, технологічних і будь-яких інших.

Так само, як для Трампа і для Обами, для Байдена Україна буде, швидше, "складним клієнтом" – державою, яка потребує підтримки, але підтримувати яку треба обережно, не дуже витрачаючи на неї гроші й репутацію. І не втягуючись надто глибоко у наш конфлікт з росіянами,

– зазначає експерт.

На першому місці для США, за його словами, Україна ніколи не зможе бути – ми просто граємо в іншій лізі. Для Штатів зараз набагато більш важливими будуть питання, пов'язані з процесами на глобальному рівні міжнародної політики. Це – перетікання силових ресурсів у зв'язку з посиленням Китаю, відносини між великими державами, конфігурація НАТО й основних союзів тощо.

Водночас Олександр Краєв зауважив, що вже зараз у зовнішньополітичному напрямку Байден призначає більше дипломатів, які майже всю свою професійну історію займалися саме європейським і російським напрямком. Це говорить про те, що відносини з Україною перейдуть з другорядного фактора до, швидше, одного із цільових напрямків.

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Також, за словами експерта, тут буде більш "індивідуальний" підхід, оскільки Байден певною мірою пов'язаний з Україною – він досить часто здійснював сюди візити, поки був віцепрезидентом США, і тому розуміє нашу внутрішню кухню, як у нас приймаються рішення і як формується політика.

Але варто розуміти, що це не буде просто зацікавленість Америки в українській тематиці, чи, скажімо, більша допомога й залученість. Це – заклик до партнерства.

Як казав один американський президент: "Танго треба танцювати вдвох". Американці не захочуть з нами працювати, якщо ми просто будемо приймати гроші, допомогу, казати "дуже дякую" і продовжувати бути доволі корумпованим партнером, на якого важко покластися,

– пояснив Олександр Краєв.

Тому наразі всі заяви Байдена, введення нових санкцій, призначення нових людей – це, швидше, натяк на те, що США з нами готові співпрацювати, але і Україні потрібно показати свою зацікавленість у цьому.