Джо Байден официально занял пост президента США. Уже понятно, что его политика по большинству направлений будет отличаться от выбранного Трампом курса. Касается ли это Украины?

Как могут измениться отношения Украины и США при президенте Джо Байдене и какие обещания уже давал новоизбранный американский лидер – в материале сайта 24 канала.

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Украина – приоритет международной политики?

В августе 2019 года в опросе, проведенном Советом по международным отношениям США (CFR) среди кандидатов от Демократической партии, Байден отметил, что, в случае его избрания, Украина стала бы приоритетом международной политики:

Я сделал бы Украину приоритетом международной политики. В военной сфере я бы оказал помощь безопасности от США, включая оружие, чтобы усилить способность Украины защищаться. Я также бы расширил успешное обучение Вооруженных сил Украины, начатое администрацией Обамы-Байдена.



Джо Байден неоднократно посещал Украину с официальными визитами / Фото Getty Images

Однако, как отметил в комментарии сайту 24 канала эксперт-международник Николай Капитоненко, само значение словосочетания "приоритет международной политики" – достаточно размыто:

Или это – одно из направлений важных, но что конкретно это будет означать? Потому что приоритетов много может быть. И что в практическом плане это может нести для Украины?

С другой стороны, по словам специалиста, Украина "недотягивает" до приоритета международной политики или просто приоритета внешней политики США. Наша политика, в целом, предсказуема – необходимости сближаться или слишком сильно поддерживать Украину ни у кого нет. Так же уже нет и угрозы крупномасштабной войны, которая была в 2014-2015 годах.

"Украина постепенно превратилась в предполагаемое в своей политике государство. Примерно понятно, что с ней будет через 5-10 лет в международном плане. Для кого-то это – инструмент достижения собственных интересов: более удобный или менее удобный. И здесь приоритетом нас, в практическом плане, вряд ли можно считать", – подытожил Капитоненко.

Борьба с коррупцией

В заявлении относительно дальнейших отношений США и Украины, опубликованном в октябре 2020 года, штаб Байдена также отметил, что всячески будет поощрять украинское правительство, бизнес и общество к борьбе с коррупцией. Он хочет, чтобы "украинские граждане могли пользоваться верховенством права и экономическими возможностями".

Байден понимает то, чего не понимает Трамп: Украина борется за защиту своей независимости и суверенитета. Успех Украины будет способствовать безопасности и стабильности Европы, что есть в интересах Америки,

– говорится в документе.

В 2015 году, во время выступления в Верховной Раде, Байден раскритиковал украинских чиновников за проваленную антикоррупционную реформу. Тогда же он отметил, что из-за коррупции может страдать и национальная безопасность Украины:

"Коррупция высасывает ресурсы у людей. Она ослабляет экономический рост и унижает человеческое достоинство. Когда Россия стремится использовать коррупцию как инструмент принуждения, реформа – это не просто должное управление, это – самосохранение. Это отвечает интересам национальной безопасности страны".

Вопросы войны на Донбассе и предоставления оружия

В нынешнем поздравлении Байдена по случаю 29-й годовщины Независимости Украины речь шла, в частности, и о том, что, если он одержит победу на выборах президента США, то его администрация будет работать над предоставлением Украине летального вооружения:

Как президент, я проясню Кремлю, что они должны закончить свою агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена-Гаррис гарантирует, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в частности летальное вооружение.

Позже Байден назвал главные приоритеты в отношении Украины в случае его победы на выборах. В частности, он пообещал способствовать окончанию войны на Донбассе и работать с европейскими союзниками, чтобы "поддержать Украину, которая стремится к суверенному, демократическому и процветающему будущему, которого она заслуживает".



Байден будет способствовать завершению войны на Донбассе / Фото Getty Images

Также Байден отметил, что Украина получит военную помощь, в том числе и оружие, чтобы помочь в защите от агрессии России. Об этом недавно говорил и Энтони Блинкен – кандидат на пост Госсекретаря.

Поэтому, как предполагает эксперт "украинской призмы" Александр Краев, здесь действительно будет усиление. Но, опять же, стоит ожидать довольно чувствительной политики к нам – ситуация будет сильно зависеть от того, что мы делаем. А не просто от того факта, что Украине надо помогать.

Как я вижу, Украина станет для Байдена геополитическим вопросом. То есть это – именно то место, где он будет сдерживать Россию. Потому что внешняя политика Байдена, как классического американского президента, будет отцентрирована по Атлантическому океану. То есть для него европейское направление будет фактически таким же важным, как и американское,

– пояснил специалист.

В Европейском же направлении Украина сейчас является одним из наиболее важных вопросов. Потому что это – как раз то место, где-либо Европа, совместно с Америкой, выстоят, либо Россия займет новую геополитическую нишу и снова укрепит. Поэтому, объясняет Александр Краев, Украиной Байден так или иначе будет заниматься – этот аспект вовлеченности к нам не зависит от нас. И примерно тот же самый вопрос, как Сирия, например. Байдену надо будет решать что-то с Россией именно по этой линии.

Отношения Штатов с Москвой

Николай Капитоненко предполагает, что в отношении России Байден может быть "более энергичным" – заинтересованности по внутренним изменениям в российской политике у США будет точно больше, чем в украинской. Объяснение простое: от РФ можно больше получить, если правильно реализовывать политику. Эксперт прогнозирует, что здесь будет комбинирование угроз, сдерживания и диалога. И эта политика будет иметь совершенно иной вид, чем та, которая будет в отношении Украины.

Также Байден уже демонстрирует готовность обсуждать с россиянами те вопросы, которые интересны для США. Прежде всего контроль над вооружениями, ситуация в отношении ядерного распространения и в том, что касается, к примеру, выработка определенных правил игры в отношении киберугроз и кибердеяльности в целом.



Байден, вероятно, пойдет на диалог с Кремлем / Фото Getty Images

Как изменится политика США в отношении Украины в целом

Кардинальных изменений ожидать не стоит. Однако они будут, говорят эксперты.

По словам Николая Капитоненко, будет много слов о поддержке и, наряду с этим, довольно посредственный уровень вложений в Украину, инвестиций – политических, финансовых, технологических и любых других.

Так же, как для Трампа и для Обамы, для Байдена Украина будет, скорее, "сложным клиентом" – государством, которое нуждается в поддержке, но поддерживать которое надо осторожно, не очень тратя на него деньги и репутацию. И не втягиваясь слишком глубоко в наш конфликт с россиянами,

– отмечает эксперт.

На первом месте для США, по его словам, Украина никогда не сможет быть – мы просто играем в другой лиге. Для Штатов сейчас гораздо более важными будут вопросы, связанные с процессами на глобальном уровне международной политики. Это – перетекание силовых ресурсов в связи с усилением Китая, отношения между великими державами, конфигурация НАТО и основных союзов и тому подобное.

В то же время Александр Краев отметил, что уже сейчас во внешнеполитическом направлении Байден назначает больше дипломатов, которые почти всю свою профессиональную историю занимались именно европейским и российским направлением. Это говорит о том, что отношения с Украиной перейдут из второстепенного фактора к, скорее, одному из целевых направлений.

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Также, по словам эксперта, здесь будет более "индивидуальный" подход, поскольку Байден в определенной степени связан с Украиной – он довольно часто совершал визиты сюда, пока был вице-президентом США, и поэтому понимает нашу внутреннюю кухню, как у нас принимаются решения и как формируется политика.

Но стоит понимать, что это не будет просто заинтересованность Америки в украинской тематике, или, скажем, большая помощь и вовлеченность. Это – призыв к партнерству.

Как говорил один американский президент: "Танго надо танцевать вдвоем". Американцы не захотят с нами работать, если мы просто будем принимать деньги, помощь, говорить "спасибо" и продолжать быть довольно коррумпированным партнером, на которого трудно положиться,

– пояснил специалист.

Поэтому сейчас все заявления Байдена, введение новых санкций, назначения новых людей – это, скорее, намек на то, что США с нами готовы сотрудничать, но и Украине нужно показать свою заинтересованность в этом.