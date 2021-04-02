Байден провел первый телефонный разговор с Зеленским: о чем говорили
Президент США Джо Байден 2 апреля впервые позвонил главе Украины Владимиру Зеленскому. Вероятно, говорили о Донбассе и угрозе со стороны России.
Источник:liga.net
Так, президенты уже завершили разговор. Ранее СМИ писали, что основной темой разговора была возможная эскалация конфликта на Донбассе.
Важно США поддержат Украину в случае эскалации российской агрессии, – министр Остин
Источник американских СМИ отметил, что украинская сторона настаивала на разговоре между Зеленским и Байденом в течение нескольких недель, а также на разговоре советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и главы ОП Андрея Ермака, который состоялся недавно.
Украинские политики выступали за демонстрацию поддержки со стороны США, когда произошло обострение возле Шумов и погибли 4 наших защитника.
Обострение возле российско-украинской границы: что нужно знать
- Украинская разведка заметила, что Россия стягивает армию и вооружение к границе.
- Перед тем главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак предупредил, что Россия стягивает войска якобы для учений в Воронежскую, Ростовскую и Брянскую области.
- США привели свое войско в Европе в полную боевую готовность. Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что в случае, если Россия начнет эскалацию на Донбассе, США поддержат Украину.
- Зеленский считал, что Россия просто "играет мускулами", пытаясь создать атмосферу опасности.
Расположение группировок России возле границы / Инфографика 24 канала
Почему разговор состоялся так поздно
- В Украине надеялись, что Байден позвонит Зеленскому вскоре после инаугурации, которая состоялась еще в январе.
- В Министерстве иностранных дел длительное время обсуждали обстоятельства для будущего первого разговора президентов.
- Ведущая Татьяна Круговая, цитируя американские СМИ, отмечала, что Байден не шел на контакт с Зеленским из-за недостаточной борьбы с коррупцией и олигархами. Кстати, медиа США намекали, что Зеленский должен "порвать" связи с Игорем Коломойским.
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