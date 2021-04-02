Президент США Джо Байден 2 апреля впервые позвонил главе Украины Владимиру Зеленскому. Вероятно, говорили о Донбассе и угрозе со стороны России.

Так, президенты уже завершили разговор. Ранее СМИ писали, что основной темой разговора была возможная эскалация конфликта на Донбассе.

Важно США поддержат Украину в случае эскалации российской агрессии, – министр Остин

Источник американских СМИ отметил, что украинская сторона настаивала на разговоре между Зеленским и Байденом в течение нескольких недель, а также на разговоре советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и главы ОП Андрея Ермака, который состоялся недавно.

Украинские политики выступали за демонстрацию поддержки со стороны США, когда произошло обострение возле Шумов и погибли 4 наших защитника.

Обострение возле российско-украинской границы: что нужно знать

Украинская разведка заметила, что Россия стягивает армию и вооружение к границе.

Перед тем главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак предупредил, что Россия стягивает войска якобы для учений в Воронежскую, Ростовскую и Брянскую области.

США привели свое войско в Европе в полную боевую готовность. Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что в случае, если Россия начнет эскалацию на Донбассе, США поддержат Украину.

Зеленский считал, что Россия просто "играет мускулами", пытаясь создать атмосферу опасности.



Расположение группировок России возле границы / Инфографика 24 канала

Почему разговор состоялся так поздно