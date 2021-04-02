Байден заверил Зеленского, что США не оставят Украину без поддержки
Джо Байден подчеркнул, что США не оставят Украину без поддержки. Об этом он заявил во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
Источник:Интерфакс-Украина
Слова американского лидера цитировала пресс-служба Белого дома. Там подчеркнули, что глава США подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины.
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