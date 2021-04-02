Джо Байден подчеркнул, что США не оставят Украину без поддержки. Об этом он заявил во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

Слова американского лидера цитировала пресс-служба Белого дома. Там подчеркнули, что глава США подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины. Важно Россия стягивает войска к границе с Украиной: возможно ли наступление – все, что известно Новость дополняется...