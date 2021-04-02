СБУ продовжує активну боротьбу з контрабандою в Україні та збирається припинити діяльність угрупувань, що потрапили 2 квітня під санкції РНБО. Що цікаво, за минулі 14 місяців правоохоронці вилучили контрабанди більше, ніж на пів мільярда гривень.

Іван Баканов розповів, що Служба безпеки приділяє контрабанді особливу увагу. Тим часом боротьба проти контрабандистів дає країні відчутний економічний ефект.

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СБУ чудово розуміє наскільки важливою для держави є боротьба з контрабандою. Так, протягом 2020 та двох місяців 2021 року за матеріалами СБУ вилучено предметів контрабанди та порушень митних правил на 534 мільйонів гривень,

– заявив Баканов.

Також за матеріалами СБУ наклали понад 138 мільйонів штрафів, а порушникам донарахували більш ніж 2,7 мільярда гривень митних платежів.

Успіх СБУ в боротьбі з контрабандою:

загалом вже знешкоджено 3 злочинні групи, що займались контрабандою:

розпочато 87 кримінальних проваджень;

засуджено 52 особи.

Окрім того, триває боротьба з корупцією на митниці. Протягом 2020 – 2021 років СБУ відкрила 82 досудові розслідування, 109 посадовцям повідомлено про підозру, а 20 – вже засуджено.

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3 найрезонансніші приклади викритої контрабанди

СБУ припинила діяльність злочинної групи на Харківщині. Вона організувала масштабне постачання до Росії військової продукції українських оборонних підприємств для авіатехніки; Припинила діяльність міжнародної групи, яка спеціалізувалася на виготовленні й контрабанді стероїдів. Цю операцію СБУ провела спільно з Євроюстом, Європолом і правоохоронцями з Франції, Польщі та Словаччини. Виявила 7 великих партій кокаїну в порту "Південний".

Іде системна робота. Адже загрози національній безпеці, пов'язані з контрабандою, "б'ють" не тільки по надходженням до державного бюджету. У випадку з наркотиками та зброєю – це в першу чергу безпека громадян,

– підсумував Баканов.