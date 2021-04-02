Правоохоронці 2 квітня влаштували обшуки в офісі одного з операторів "Слона". Під час цього поліцейські знайшли сумки, які були набиті грошима.

Як пише Police Control Ukraine, усі знайдені гроші були чорною бухгалтерією. На оприлюднених світлинах видно пачки грошей у різній валюті. Важливо "Боротьба з контрабандою продовжується": у регіонах від роботи відсторонили десятки митників Але найцікавіше, що в одній із сумок лежав список з прізвищами та сумами ймовірно хабарів. У списку опинилися відомі правоохоронці, а також працівники СБУ та ДБР. Новина доповнюється...