Понад 100 митників відсторонили від виконання посадових обов'язків – у рамках боротьби з корупцією. Це сталося після засідання РНБО, на якому, зокрема, ввели персональні санкції проти низки контрабандистів.

Серед відсторонених працівників – 17 керівників митниць та митних постів. Підставою для такого рішення стало звернення Управління внутрішньої безпеки Державної митної служби.

До теми Сума вилученого – 500 мільйонів: СБУ продовжує боротьбу з контрабандою в Україні

Відповідні заходи вжили щодо посадовців, які можуть бути причетними до корупції. Зауважимо, що у відомстві назвали їх безпрецедентними.

Скількох людей відсторонили:

в Одеській митниці – 22;

у Закарпатській – 23;

у Київській – 8;

у Волинській – 23;

у Галицькій – 46;

у Буковинській – 3.

Зеленський про роботу митниці

Український президент Володимир Зеленський після засідання РНБО 2 квітня записав відеозвернення до українців. Він, зокрема, розповів про масштаби контрабанди в Україні.

Зверніть увагу! За розрахунками експертів, збитки через контрабанду сягають 300 мільярдів гривень. Понад 100 мільярдів з них – саме через неефективну роботу митниці.

Глава держави анонсував законодавчі зміни, наслідком яких буде криміналізація неправдивого митного декларування. "Боротьба з контрабандою буде продовжена", – запевнив він.

РНБО ввела санкції

Своїм рішення Рада національної безпеки та оборони запровадила персональні санкції щодо низки українських контрабандистів. Мовиться, зокрема, про блокування активів.

Хто потрапив під нові санкції РНБО? Іван Бокало, Валерій Пересоляк, Юрій Кушнір, Олександр Єрімічук, Орест Фірманюк, Вадим Альперін, Олександр Чудаков, Віктор Шерман, Олександр Кравченко та Володимир Дідух. Іван Бокало, Валерій Пересоляк, Юрій Кушнір, Олександр Єрімічук, Орест Фірманюк, Вадим Альперін, Олександр Чудаков, Віктор Шерман, Олександр Кравченко та Володимир Дідух.

Обмеження ввели й проти 68 підприємств, які пов'язують з вищезгаданими людьми. Під санкціями тепер ще й 11 російських компаній, зокрема – "Росспвіробітництво".