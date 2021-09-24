Джанни Букиккио попросил у украинского президента текст принятого парламентом закона для рассмотрения комиссии и подготовки соответствующего заключения.
Интересно Раде придется переголосовать закон об олигархах из-за противоречивых правок, – нардеп
Букиккио вспомнил обстрел авто Шефира
Разговор начался с того, что председатель Венецианской комиссии выразил сочувствие украинскому президенту из-за обстрела автомобиля его первого помощника Сергея Шефира.
После Букиккио и Зеленский обсудили борьбу с олигархами. Председатель комиссии выразил поддержку украинским властям, за что глава государства выразил благодарность.
Благодарю вас за поддержку и солидарность в борьбе с олигархической системой. Мы с командой и в дальнейшем будем продолжать курс на системную трансформацию в государстве, – отметил Зеленский.
Обсудили также судебную реформу
Также темой для обсуждения стала судебная реформа. Президент Украины подчеркнул, что она нужна для развития в государстве верховенства права и демократии.
Кроме того, Владимир Зеленский добавил, что провести реформу нужно быстрее, ведь "украинский народ ждет ее 30 лет". Однако как глава Венецианской комиссии так и президент признали, что сейчас есть препятствия, в том числе и для избрания членов Этического совета, что необходимо для запуска реформы.
Закон об олигархах: главное
- 15 апреля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание закона об олигархах.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине олигархи имеют серьезное влияние на экономику, внутренние и внешние политические процессы.
- 3 июня 2021 года президент внес закон на рассмотрение Верховной Радой.
- 1 июля 2021 года парламент предварительно поддержал закон об олигархах.
- 23 сентября народные депутаты окончательно поддержали законопроект.