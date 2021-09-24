Джанні Букіккіо попросив в українського президента текст ухваленого парламентом закону для розгляду комісії та підготовку відповідного висновку.

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Букіккіо згадав обстріл авто Шефіра

Розмова розпочалася з того, що голова Венеційської комісії висловив співчуття українському президенту через обстріл автомобіля його першого помічника Сергія Шефіра.

Опісля Букіккіо та Зеленський обговорили боротьбу з олігархами. Голова комісії висловив підтримку українській владі, за що глава держави висловив вдячність.

Дякую вам за підтримку та солідарність у боротьбі з олігархічною системою. Ми з командою й надалі продовжуватимемо курс на системну трансформацію у державі, – зазначив Зеленський.

Обговорили також судову реформу

Також темою для обговорення стала судова реформа. Президент України наголосив, що вона є потрібною для розбудови в державі верховенства права та демократії.

Крім того, Володимир Зеленський додав, що провести реформу потрібно чимшвидше. адже "український народ чекає на неї 30 років". Однак як голова Венеційської комісії так і президент визнали, що зараз є перешкоди, зокрема й для обрання членів Етичної ради, що необхідно для запуску реформи.

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