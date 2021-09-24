Джанні Букіккіо попросив в українського президента текст ухваленого парламентом закону для розгляду комісії та підготовку відповідного висновку.
Цікаво Раді доведеться переголосувати закон про олігархів через суперечливі правки, – нардеп
Букіккіо згадав обстріл авто Шефіра
Розмова розпочалася з того, що голова Венеційської комісії висловив співчуття українському президенту через обстріл автомобіля його першого помічника Сергія Шефіра.
Опісля Букіккіо та Зеленський обговорили боротьбу з олігархами. Голова комісії висловив підтримку українській владі, за що глава держави висловив вдячність.
Дякую вам за підтримку та солідарність у боротьбі з олігархічною системою. Ми з командою й надалі продовжуватимемо курс на системну трансформацію у державі, – зазначив Зеленський.
Обговорили також судову реформу
Також темою для обговорення стала судова реформа. Президент України наголосив, що вона є потрібною для розбудови в державі верховенства права та демократії.
Крім того, Володимир Зеленський додав, що провести реформу потрібно чимшвидше. адже "український народ чекає на неї 30 років". Однак як голова Венеційської комісії так і президент визнали, що зараз є перешкоди, зокрема й для обрання членів Етичної ради, що необхідно для запуску реформи.
Закон про олігархів: головне
- 15 квітня 2021 року президент України Володимир Зеленський анонсував створення закону про олігархів.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні олігархи мають серйозний вплив на економіку, внутрішні та зовнішні політичні процеси.
- 3 червня 2021 року президент вніс закон на розгляд Верховної Ради.
- 1 липня 2021 року парламент попередньо підтримав закон про олігархів.
- 23 вересня народні депутати остаточно підтримали законопроєкт.