По состоянию на январь 2023 года самым богатым человеком Украины является Ринат Ахметов. Этот "почетный" титул донецкий бизнесмен носит уже многие годы, хотя от 24 февраля его капитал сократился в 3 раза. Не лучше ситуация у "коллег по цеху" Ахметова – в Виктора Пинчука, Вадима Новинского, Игоря Коломойского и Петра Порошенко.

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Олигархи теряют влияние и деньги после начала широкомасштабного вторжения

В 2017 году лондонский аналитический центр Chatham House констатировал, что украинские "бизнесмены" представляют наибольшую опасность для Украины. Кроме того, президент Зеленский неоднократно называл их группой людей, считающих себя важнее депутатов, чиновников или судей. Собственно, ни для кого не секрет, что украинские олигархи часто покупали лояльность определенных политиков или даже партий, лоббировали выгодные для себя решения, что не есть законно. Однако, к сожалению или к счастью, все изменилось из-за войны.

Например, Ренат Ахметов, владевший огромными активами в металлургической и угольной промышленности нашего государства, потерял немало ресурсов, потому что тот же металлургический завод "Азовсталь" превратился в руины. Кроме того, Ахметов передал в собственность государства все свои телеканалы, поскольку, очевидно, не мог их больше удерживать.

А вот Коломойский вообще осенью этого года остался без "Укрнафты". Это предприятие решило национализировать государство.

Как и многих обычных гражданских лиц, с начала российского вторжения на Востоке Украины в 2014 году их предприятия были разнесены ракетами, а их имущество (олигархов – 24 Канал) было потеряно из-за российской оккупации,

– отметили аналитики BBC.

Кроме того, они опубликовали инфографику, на которой видно, каким был капитал у украинских олигархов в феврале 2022 года и через 10 месяцев после начала вторжения.



Как изменилось состояние украинских бизнесменов с начала вторжения / BBC

До полномасштабной войны на повестке дня был "закон о деолигархизации"

Следует сказать, что украинские политики пытались начинать бороться с олигархами как раз перед началом широкомасштабного вторжения. Именно в конце 2021 года президент подписал знаменитый "законопроект о деолигархизации", который должен помочь нашему государству минимизировать влияние бизнесменов на политические процессы.

Собственно, этот документ определял олигарха как человека, отвечающего трем из следующих условий:

влияние на СМИ или политику;

владение монополией;

заработок в миллионы долларов в год.

Всех, кто отвечал требованиям, подверглись дополнительным проверкам и запретили финансировать политические партии. Важно, что Европейская комиссия поддержала эту инициативу и назвала ее правильной.