С 24 февраля 2022 года Украина живет в условиях военного положения. Среди прочего это означает, что промышленность переводится на "военные рельсы", а оборонный заказ становится приоритетом. 24 канал проанализировал, кто из олигархов попал под "горячую руку" военного положения и почему именно эти люди.

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В Украине после хаотической приватизации 90-х – начала 2000-х в руках частных лиц оказались стратегические предприятия, значение которых значительно возросло в военное время. Далеко не все собственники предприятий в новых экстремальных условиях смогли эффективно переформатировать работу.

В ходе заседания СНБО, 5 ноября, было одобрено решение об отчуждении в собственность государства активов стратегически важных предприятий с формулировкой "в связи с военной необходимостью".

Что национализировало государство

6 ноября молниеносно прошел процесс отчуждения активов. Де-факто, государство забрало себе акции национализированных предприятий – их просто списали со счетов владельцев и перевели на государственный счет. Это касается как контрольных пакетов акций, так и акций миноритарных владельцев.

Это крупные стратегические предприятия:

"Мотор Сич",

"Запорожтрансформатор",

"АвтоКрАЗ",

"Укрнафта",

"Укртатнафта".

Обратите внимание! Согласно оценкам профильного бизнес-издания Forbes, стоимость активов составляет 956,5 миллионов долларов, при чем до начала российского вторжения стоимость была в 2,5 раза выше – 2,426 миллиарда долларов.

Почему эти национализированные предприятия так важны

"Укрнафта", "Укртатафта" обеспечивали нефтепереработку и производство топлива, необходимого для военной техники и логистики. "Укрнафта" является крупнейшим отечественным добытчиком нефти и владеет сетью в 500 АЗС.

обеспечивали нефтепереработку и производство топлива, необходимого для военной техники и логистики. "Укрнафта" является крупнейшим отечественным добытчиком нефти и владеет сетью в 500 АЗС. "Укртатнафта" контролирует Кременчугский НПЗ – это крупное нефтеперерабатывающее предприятие, крупнейшее в Украине и обладающее третью рынка. Также НПЗ стало привлекательной целью для российских ракет – в результате ударов врага предприятие пострадало. С точки зрения бизнеса возобновление НПЗ является большим риском, однако не для государства, для которого это критическая необходимость.

– это крупное нефтеперерабатывающее предприятие, крупнейшее в Украине и обладающее третью рынка. Также НПЗ стало привлекательной целью для российских ракет – в результате ударов врага предприятие пострадало. С точки зрения бизнеса возобновление НПЗ является большим риском, однако не для государства, для которого это критическая необходимость. "Мотор Сич" производит двигатели для вертолетов, самолетов, ракет и беспилотников, а также другие элементы высокотехнологичного оружия. Кроме того, "Мотор Сич" занимается ремонтом и переоснащением техники.

производит двигатели для вертолетов, самолетов, ракет и беспилотников, а также другие элементы высокотехнологичного оружия. Кроме того, "Мотор Сич" занимается ремонтом и переоснащением техники. "АвтоКрАЗ" – это производство и ремонт боевых бронированных машин – ББМ, а также грузовиков "КрАЗ" как составляющая военной логистики и колесная база для украинских РСЗО.

– это производство и ремонт боевых бронированных машин – ББМ, а также грузовиков "КрАЗ" как составляющая военной логистики и колесная база для украинских РСЗО. "Запорожтрансформатор" производило силовые трансформаторы, необходимые для поддержки энергетики, ставшей главной целью российских ракет и БпЛА.



Что и у кого отчужило государство / Инфографика 24 канала на основе расчетов Forbes

Является ли решение власти законным

Да. В соответствии с законом о военном положении государство имеет полное право принудительно отчуждать имущество для его использования в условиях военного или чрезвычайного положения. И этим оно воспользовалось.

Детали "Мотор Сич", "Укрнафта" и еще 3 компании передают государству: в СНБО подтвердили

Изъятые активы приобрели статус военного имущества. Их управление передано Министерству обороны. Предприятиями будут руководить наблюдательные советы, которые должны сформировать новый менеджмент.

Эти предприятия должны работать 24 на 7 для нужд обороны государства. Хочу заверить коллективы, что никаких изменений в работе не произойдет, а будет больше заказов. Что касается тех предприятий, которые не работали ("Запорожтрансформатор" и "АвтоКрАЗ" – 24 канал), их работа будет возобновлена, трудовые коллективы будут возвращаться к работе,

– объяснил логику решения СНБО премьер-министр Денис Шмигаль.

Насколько это явление уникально В условиях военного положения многие страны принимают решение о национализации. Классический пример – политика президента Франклина Делано Рузвельта в годы Второй мировой войны, когда в США были национализированы сотни частных предприятий.



Это позволило странам перевести экономику на военные рельсы и стать продуктовой базой и надежным тылом для союзников. Это решение обеспечило бесперебойную поставку в рамках ленд-лиза, что в итоге обеспечило победу над нацистами.

Как быть с владельцами

Уже бывшими владельцами предприятий являются очень влиятельные в довоенной Украине люди. Это олигархи Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Александр Ярославский, Константин Григоришин и Константин Жеваго, а также "красный директор" Вячеслав Богуслаев.

Их всех объединяют проблемы с законом.

Коломойский, потерявший 42% "Укрнафты", ведет тяжелую и затратную борьбу с американским правосудием, а также с Украиной (через "ПриватБанк" и другие эпизоды). При этом несколько его топ-менеджеров находятся в розыске, в том числе и бывшие руководители "Укрнафты". Их подозревают в завладении имуществом и средствами компании в 2015 году на 13,3 миллиарда гривен. По этому делу даже производился обыск в офисе олигарха, который, напомним, уже не является гражданином Украины.

Уже бывший совладелец акций "Укртатнафты" Геннадий Боголюбов является сателлитом Коломойского (по оценкам Forbes, оба имеют по 28%) и, соответственно, имеет общий с олигархом букет неурядиц.

Также 28% акций "Укртатнафты" есть у другого олигарха – Александра Ярославского, его акции тоже отчуждены. Ярославский стал фигурантом резонансного ДТП зимой 2022 и вынужден был бежать из Украины, а его связи с российскими олигархами хорошо известны и задокументированы.

У Коломойского есть определенный токсический шлейф и соответствующая репутация в украинском бизнесе. Его претензии на особые условия, маневры с "ПриватБанком", "Центрэнерго", хлорный шантаж монополией "ДнипроАзота" и многочисленные бензиновые капризы стали уже классическими примерами того, как олигарх может что-то "вытворить" в любой момент.

Владелец "АвтоКрАЗа" Константин Жеваго объявлен в розыск по линии Интерпола (из-за махинации с банком "Финансы и Кредит") и делает вид, что скрывается от Фемиды на элитных курортах.

Важно Как "Мотор Сич" и Вячеслав Богуслаев работали на врага

Богуслаев вообще находится под арестом по обвинению в государственной измене и работе на Россию, которую он, похоже, даже не скрывал. Интересно, что для предприятия Богуслаева "Мотор Сич", де-факто, это уже третья национализация (первый раз о ней объявляли во времена Порошенко, второй – накануне вторжения россиян). Номинально Богуслаев уже несколько лет не был владельцем "Мотор Сич", однако сохранял свое влияние на предприятие, что давало ему возможность продавать вертолетные двигатели государству-агрессору.

У гражданина Украины, России и Кипра Константина Григоришина громких проблем с законом в Украине нет, однако, он является фигурантом нескольких крупных бизнесовых "разборок", в частности, с другим олигархом Вадим Новинским. Из-за чего даже получал "заморозку активов" от Высокого суда Лондона.

Не классическая "национализация"

По факту, это не классическая "национализация", а именно отчуждение во время военного положения. Чиновники уверяют, что по его завершению активы могут быть возвращены собственникам, или те будут претендовать на компенсацию (в решении прописана схема – возврат или компенсация стоимости на основе оценки государства за год или за 5 лет, если война с Россией, вопреки прогнозам Кирилла Буданова, затянется).

Очевидно, кроме Богуслаева, которому очень повезет, если его обменяют, как прежде Медведчука. Также не стоит рассчитывать на компенсацию тем, кто довели свои предприятия до банкротства (например, "Запорожтрансформатор" Григоришина сейчас фактически банкрот).

Так или иначе, все эти вопросы будут решаться уже после победы, пока Украине нужно опровергнуть тезис о том, что государство не может быть эффективным собственником. Не исключено, что для некоторых национализация стала спасительной соломинкой, которая позволит "умыть руки" и извлечь пользу из проблемного актива. А в перспективе – и заработать.

Что будет дальше

В вечернем обращении к нации, 7 ноября, президент Зеленский рассказал о национализации и объяснил ее необходимость.

Сегодня было объявлено о решении по некоторым украинским предприятиям. Это решение было продиктовано военной необходимостью и было согласовано на Ставке Верховного Главнокомандующего. Пять стратегических предприятий принудительно отчуждаются для нужд военного времени – "Мотор Сич", "КрАЗ", "Укрнафта", "Укртатнафта" и Запорожский трансформаторный. Некоторые из них почти не работали. Теперь будут работать все. На оборону. Это ремонт и производство техники, обеспечение сил обороны, работа по восстановлению нашей инфраструктуры. Комплексная задача, которую можно выполнить только через систему военно-государственного управления. Я не исключаю также других подобных решений,

– объяснил Зеленский логику решения СНБО.

Также Зеленский пообещал, что это не последняя волна национализации. Таким образом, президент "передал привет" всем владельцам, которые испытывают проблемы с тем, чтобы эффективно работать в условиях войны. А потому стоит ожидать новой волны "деолигархизации", а значит – и воплей так называемых олигархов или их агентов.

Какими будут последствия национализации стратегических предприятий – смотрите видео: