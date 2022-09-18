Обшук провели у справі "Укрнафти". Мовиться про заволодіння майном і коштами компанії на суму у розмірі майже 13 мільярдів доларів.

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Свідки розповіли, що до Коломойського завітали о 05:00. Обшук пройшов за місцем проживання Коломойського на курорті Буковель. Деталей наразі не розкривають. Однак відомо, що у Коломойського вилучили документи та ґаджет.

Компанія Коломойського не матиме права на використання Дніпропетровського аеропорту

Борис Філатов повідомив, що звернувся до суду, аби скасувати для Коломойського право користуватися летовищем. До повномасштабного вторгнення олігарх фактично монополізував повітряний простір.

Офіційно підтверджую, що Дніпровський окружний адміністративний суд скасував компанії Коломойського право експлуатації Дніпропетровського аеропорту. Позивачем виступила міська рада Дніпра. Третя особа – НАБУ,

– заявив Філатов.

Він додав, що жителів Дніпра відверто грабували упродовж понад 10 років. Філатов наголосив, що аеропорт Дніпра повністю зруйнували російські окупанти. Однак його відбудують. Люди зможуть вільно літати до Європи – лоукостерами та без Коломойського.

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