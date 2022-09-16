Про це 16 вересня повідомив мер Дніпра Борис Філатов. Він зазначив, що російські окупанти повністю зруйнували аеропорт.

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"Офіційно підтверджую, що сьогодні Дніпровський окружний адміністративний суд скасував компанії Коломойського право експлуатації Дніпропетровського аеропорту. Позивачем виступила міська рада Дніпра. Третя особа – НАБУ", – написав міський голова.

"Відверто грабували дніпрян"

За словами Філатова, більше ніж 10 років нікого не цікавило, що Ігор Коломойський використовує летовище мільйонного міста. Таким чином олігарх фактично монополізував повітряний простір.

Мер наголосив, що дніпрян відверто грабували завищеними цінами на авіаквитки. Філатов зазначив, що державний майновий комплекс використовували у приватних інтересах.

Усім було начхати: Кабміну, РНБО, Державіаслужбі. Усім. Окрім міськради Дніпра та НАБУ. Так, наш аеропорт зараз зруйнували. Так, війна буде ще довго. Але настане час, коли дніпряни літатимуть вільно до Європи. Лоукостами й без Коломойського, – запевнив Філатов.

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