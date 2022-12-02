Активи Коломойського

У листопаді 2021 року статки Коломойського оцінювалися у 1,95 мільярда доларів, а станом на листопад цьогоріч вони скоротились до 850 мільйонів доларів.

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Нафтові та газові активи

Оцінка нафтових та газовидобувних активів Коломойського за рік впала з 920 мільйонів доларів до 180 мільйонів (листопад 2021 року проти листопада цьогоріч).

Найбільшу частку в активах Коломойського становлять нафтові компанії мільярдера у вигляді "Укрнафти" та "Укртатнафти". Зокрема в "Укртатнафті" частка Коломойського та Боголюбова український Forbes оцінює у 28%, саме підприємство — у 178 мільйонів доларів.

У листопаді ці підприємства були відчужені державою та передані в управління Міністерства оборони. Крім 500 заправок "Укрнафти", які були відчужені, група "Приват" зберегла близько 1000 АЗС, які оцінюються у 150 мільйонів доларів.

Металургійні активи

Металургійні активи у вигляді Нікопольського та Запорізького феросплавних заводів знецінилася вдвічі, з 310 мільйонів доларів до 120 мільйона доларів. Ба більше, після останньої масованої ракетної атаки заводи зупинилися та зараз перебуває у простої

Також завод "Дніпроазот", що виробляє азотні добрива, впав в оцінці з 50 мільйона доларів до 30 мільйонів доларів.

Медіаактиви

Медіаактиви, представлені часткою Коломойського у "Групі 1+1", також знецінилися вдвічі, до 70 мільйонів доларів. Зауважимо, що офіційно Коломойському належить лише 24,8% акцій. Інші записані на офшорні компанії, які профільне видання Детектор Медіа також пов'язує з Коломойським.

Енергетика

Також до скорочення статків бізнесмена додалося падіння вартості активів в енергетиці ("Полтаваобленерго", "Сумиобленерго", "Чернігівобленерго" та "Дніпрообленерго") – з 60 до 20 мільйонів доларів.