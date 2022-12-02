Активы Коломойского

В ноябре 2021 года состояние Коломойского оценивалось в 1,95 миллиарда долларов, а по состоянию на ноябрь этого года оно сократилось до 850 миллионов долларов.

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Нефтяные и газовые активы

Оценка нефтяных и газодобывающих активов Коломойского за год упала с 920 миллионов долларов до 180 миллионов (ноябрь 2021 против ноября этого года).

Наибольшую часть в активах Коломойского составляют нефтяные компании миллиардера в виде "Укрнафты" и "Укртатнафты". В частности, в "Укртатнафте" доля Коломойского и Боголюбова украинский Forbes оценивает в 28%, само предприятие — в 178 миллионов долларов.

В ноябре эти предприятия были отчуждены государством и переданы в управление Министерства обороны. Кроме отчужденных 500 заправок "Укрнафты", группа "Приват" сохранила около 1000 АЗС, которые оцениваются в 150 миллионов долларов.

Металлургические активы

Металлургические активы в виде Никопольского и Запорожского ферросплавных заводов обесценились вдвое, с 310 миллионов долларов до 120 миллионов долларов. Более того, после последней массированной ракетной атаки заводы остановились и сейчас находятся в простое.

Также завод "Днепразот", производящий азотные удобрения, упал в оценке с 50 миллионов долларов до 30 миллионов долларов.

Медиа активы

Медиа активы, представленные частью Коломойского в "Группе 1+1", также обесценились вдвое, до 70 миллионов долларов. Отметим, что официально Коломойскому принадлежит только 24,8% акций. Остальные записаны на оффшорные компании, которые профильное издание Детектор Медиа также связывает с Коломойским.

Энергетика

Также к сокращению состояния бизнесмена добавилось падение стоимости активов в энергетике ("Полтаваоблэнерго", "Сумыоблэнерго", "Черниговоблэнерго" и "Днепрооблэнерго") – с 60 до 20 миллионов долларов.