Да, Путину пригрезились "последователи Гитлера", которые будут воевать с Россией. Истерические заявления диктатора цитируют российские СМИ.

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Невероятно, невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых изображены кресты,

– отметил диктатор.

Путину снова привиделись "последователь Гитлера"

Диктатор снова увидел "угрозы" для своей страны и заявил, что Россия снова и снова вынуждена давать отпор "агрессии коллективного Запада".

"И снова собираются воевать с Россией на земле Украины руками последователей Гитлера, руками бандеровцев", – истерически сетует Путин.

Истерические угрозы Кремля

Также российский диктатор пытался заверить всех, что у России до сих пор есть много друзей по всему миру, а "все те, кто вовлекает недружественные страны в войну против России, должны быть готовы к последствиям".

"Те, кто втягивает эти страны в новую войну России и заявляет об этом как о произошедшем факте, те, кто рассчитывает одержать победу над Россией на поле боя, должны понимать, что современная война с Россией будет для них совсем другой", – заявил Путин.

Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится — все должны это понимать.

Истерические мстительные заявления Путина подхватил его муртада Песков, заметив, что "России есть чем ответить на поставку вооружений Киеву. Мол, Россия полнее будет задействовать имеющийся у нее потенциал".

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Танки для Украины: главное о помощи союзников

25 января президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины. Туда войдут танки M1 Abrams.

Известно, что Украина получит 31 танк M1 Abrams. Обучение на этой технике начнется как можно быстрее.

Также Байден констатировал, что Украина готовится к очередному контрнаступлению.

Обратите внимание! Израиль уже не исключает возможности военной поддержки Украины. В государстве заговорили о готовности передать знаменитые системы противовоздушной обороны "Железный купол" Киеву.