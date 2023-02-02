Так, Путіну примарились "послідовники Гітлера", які будуть воювати з Росією. Істеричні заяви диктатора цитують російські ЗМІ.

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Неймовірно, неймовірно, але факт. Нам знову погрожують німецькими танками Leopard, на борту яких зображені хрести,

– зазначив диктатор.

Путіну знову привиділись "послідовник Гітлера"

Диктатор знову побачив "загрози" для своєї країни та заявив, що Росія знову і знову вимушена давати відсіч "агресії колективного Заходу".

"І знову збираються воювати з Росією на землі України руками послідовників Гітлера, руками бандерівців", – істерично бідкається Путін.

Істеричні погрози Кремля

Також російський диктатор намагався запевнити всіх, що у Росії і досі є багато друзів по всьому світу, а "всі ті, хто втягує недружні країни у війну проти Росії, мають бути готові до наслідків".

"Ті, хто втягує ці країни в нову війну Росії і заявляє про це як про факт, що вже відбувся, ті, хто розраховує здобути перемогу над Росією на полі бою, повинні розуміти, що сучасна війна з Росією буде для них зовсім іншою", – заявив Путін.

Ми свої танки до їхніх кордонів не посилаємо, але ми маємо чим відповісти, і застосуванням бронетехніки справа не закінчиться — всі повинні це розуміти.

Істеричні мстиві заяви Путіна підхопив його посіпака Пєсков, зауваживши, що "Росії є чим відповісти на постачання озброєнь Києву. Мовляв, Росія повніше буде задіювати наявний у неї потенціал".

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Танки для України: головне про допомогу союзників

25 січня президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Туди увійдуть танки M1 Abrams.

Відомо, що Україна наразі отримає 31 танк M1 Abrams. Навчання на цій техніці розпочнеться якнайшвидше.

Також Байден констатував, що Україна готується до чергового контрнаступу.

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