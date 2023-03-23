Соответствующий тезис был озвучен в Институте по изучению войны. Составители свежего отчета отметили, что оккупанты совершили дополнительные незначительные продвижения на юге Бахмута. Вместо этого ВСУ провели контратаки на юго-западных и северо-западных окрестностях города 21 и 22 марта.

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Наступательный потенциал врага снижается

Об этом 22 марта сообщил Генштаб, отмечают в Институте. В сообщении говорится, что наступательный потенциал врага вблизи Бахмута снижается. Ранее, говорят аналитики, украинские официальные лица сообщали, что уменьшилось количество боевых столкновений в городе в последние дни.

Между тем представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби 21 марта заявил, что российские и украинские военные отдают приоритет операциям вокруг Бахмута. Кроме того, он отметил, что враг может попытаться совершить еще одно наступление. Не исключено, что оно будет на многих разных направлениях.

В то же время в Институте цитируют минобороны Великобритании. В его анализе говорится, что российские военные, возможно, теряют темпы в районе Бахмута. И причиной этого является передислокирование своих подразделений на другие направления.

Враг наращивает темпы на другом направлении

Составители отчета отметили, что враг наращивает темпы наступательных операций вокруг Авдеевки. Делают россияне это для того, чтобы оцепить населенный пункт. И не исключено, что это оккупанты делают, жертвуя операциями вокруг Бахмута, а также наступлением вокруг Угледара, которое приостановилось.

В Институте отметили, что российские войска могут начать или активизировать наступательные операции по новым направлениям. Но следует понимать, что они, скорее всего, ощутимых результатов врагу не принесут. И все потому, что российское весеннее наступление продолжает приближаться к кульминации.

Отметим, что 22 марта Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении. Во время своего визита он не только пообщался с нашими мужественными защитниками, но и наградил героев за доблестную службу и защиту государства и его суверенитета.