Об этом в эфире 24 Канала отметил политтехнолог Борис Тизенгаузен. В то же время бункерный президент "под покровом ночи посылает двойников в Мариуполь ".

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"Путин никогда не решится совершить подобный визит. Мне кажется, что грязная сторона войны, кровавая – это то, чего он сторонится и никогда не приедет на передовую, не пожмет руку, не наградит лично бойцов. Потому что они для него расходный материал", – сказал политтехнолог.

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Почему важен визит Зеленского

Президент Украины подвергал себя опасности, посещая линию фронта. Но значимость подобных визитов сложно переоценить, считает Тизенгаузен.

"Я специально посмотрел сюжет оттуда, где Зеленский наградил наших воинов. Насколько у них прояснялись лица. Они сфотографировались с ним, обнимали его. То есть это действительно важно", – пояснил эксперт.

Какова судьба Путина

А вот Владимир Путин, по мнению политтехнолога, считает себя великим геостратегом и хочет войти в историю, как великий полководец. Однако его ожидает совсем другая судьба.

Он войдет в историю, как убийца, маньяк, которого свои уберут, или сдадут для снятия санкций туда, куда следует по ордеру Международного уголовного суда,

– резюмировал спикер.

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