Политтехнолог Борис Тизенгаузен обратил внимание на то, что Путин даже от своего окружения отсаживается на 100 метров или разговаривает с кем-нибудь, сидя за 10-метровым столом, а в этот раз катался по ночному Мариуполю практически без кортежа и общался со "случайными" людьми. Об этом политтехнолог рассказал 24 Канала.

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Создали микровитрину

По его мнению, сам Путин, катающийся на бронепоезде и окруживший себя линиями ПВО, вряд ли на такое отважился бы.

Политтехнолог отметил 3 момента, характерные для внезапного визита Путина в Мариуполь:

почему ночью? Потому что если бы Путин днем ехал на автомобиле по разрушенному городу, то не мог бы скрыть масштабы разрушений. Поэтому он ездил по Мариуполю под покровом темноты, как некий злодей, вернувшийся на место преступления;

Потому что если бы Путин днем ехал на автомобиле по разрушенному городу, то не мог бы скрыть масштабы разрушений. Поэтому он ездил по Мариуполю под покровом темноты, как некий злодей, вернувшийся на место преступления; почему Путин сам сидел за рулем? Потому что это такая фишка кремлевских политтехнологов показать всем, что Путин до сих пор дееспособен. Ведь сейчас много говорят о его плохом состоянии здоровья, что у него дрожат руки, он хватается за стол. А тут все видят, как он управляет автомобилем – значит, все в порядке с его здоровьем.

"Его всегда сажают за руль любого транспортного средства. В частности, во время поездки по Крымскому мосту он сидел за рулем грузовика", - подчеркнул Тизенгаузен.

почему приехал Мариуполь? Потому что в этом городе создана единственная за все время микровитрина – квартал, построенный россиянами, который можно показать и сказать – мы не только разрушаем, но дома какие-то построили.

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Удивительный визит

По его мнению, в этом турне Путина в Мариуполь много символов. Но эффект от него был обратным.

Странный, неожиданный визит, быстро забежал в квартиру, порулил машиной. 15 минут какой-то российский канал снимал его затылок, когда он сидел за рулем. Это тоже удивительно. Обычно его снимают при хорошем освещении, с нижнего ракурса. А тут – седой, плешивый затылок деда, который что-то ворчит себе под нос и что-то спрашивает,

– отметил политтехнолог.

Он подчеркнул, что Путин в военном бункере еще посидел, но где этот бункер расположен и когда это было снято – вопрос дискуссионный.

По его словам, эта поездка Путина в Мариуполь связана с ордером на его арест, выданный ему судом в Гааге.

"Он попытался создать какую-то другую картинку не для своего электората, а для западных СМИ, что он не разрушитель, а созидающий президент. Но не получилось", – резюмировал Борис Тизенгаузен.

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